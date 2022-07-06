«Газпром» видворять із найбільшого газового сховища Австрії

Якщо клієнти не зберігають газ, то потужності потрібно передати іншим, каже влада Австрії

Російська компанія більше не буде зберігати енергоресурси у найбільшому в Австрії сховищі

Австрія почала процес виведення російської енергетичної компанії «Газпром» з її великого газового сховища у Зальцбургу. Про це заявила міністр енергетики Леонора Гевесслер, пише Reuters.

Гевесслер заявила, що газовий регулятор e-Control ухвалив таке рішення через систематичну нездатність «Газпрому» заповнювати свою частину потужностей.

«Якщо клієнти не зберігають (газ – ред.), то потужності потрібно передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Саме це зараз відбувається у випадку з «Газпромом» і його сховищами «Хайдах», – сказала Гевесслер.

Відомо, що сховище «Хайдах» поблизу Зальцбургу — найбільше в Австрії та друге у Центральній Європі.

Раніше «Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди.

Нагадаємо, Міністерство енергетики Росії припинило надання інформації про видобуток і продаж викопних природних ресурсів.

Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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