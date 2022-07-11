Відключення «Північного потоку»: як Німеччина реагує на шантаж Росії

Росія хоче змусити Німеччину зменшити її підтримку Україні

Зупинка «Північного потоку» нібито через ремонт стривожила німецьке суспільство. Німці ж побоюються, що газопровід після завершення профілактичних робіт не відновить свою роботу. Про це йдеться у публікації DW.

Зупинка «Північного потоку»

Як відомо, швейцарська дочірня компанія «Газпрому» Nord Stream AG з 11 по 21 липня вирішила перервати поставки двома нитками керованого нею трубопроводу нібито для профілактичних робіт. Зупинка газопроводу відбувається це в умовах гострого дефіциту блакитного палива на європейському ринку та в розпал його закачування до підземних газосховищ у рамках підготовки до зими. Але найбільше в Німеччині стурбовані тим, що після 21 липня постачання газу «Північним потоком» взагалі не відновиться – навіть у тих сильно обмежених обсягах (40% від проектної потужності), в яких вони йшли з Росії з середини червня, з того часу, як політичні лідери Німеччини, Франції та Італії вирушили до Києва, щоб там виступити за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Пояснення «Газпрому»

«Газпром» пояснює різке скорочення поставок газу до Європи технічними причинами: Канада через санкції заблокувала повернення відремонтованих газоперекачувальних агрегатів фірми Siemens Energy на компресорну станцію «Портова» поблизу Виборга в Ленінградській області, до того ж Ростехнагляд виявив на цій справі технічні та тимчасово заборонив його використання.

Реакція Німеччини

У Берліні вже зрозуміли, що різні російські регулятори періодично виявляють якісь неполадки чи порушення саме в ті моменти, коли це особливо вигідно політично Кремлю. Найсвіжіший приклад – рішення районного суду на місяць зупинити експорт нафти з Казахстану до ЄС із терміналу в Новоросійську, оскільки Ространснагляд виявив там порушення в інструкціях з ліквідації аварійних розливів нафти.

Канцлер Німеччини раніше уже заявляв, що Росія використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що вона скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин. Схожу думку висловив і віце-канцлер та міністр економіки Роберт Хабек. Він зазначив, що не буде сильно здивований, якщо в Росії під час десятиденних профілактичних робіт виявлять якусь маленьку несправну деталь і потім скажуть, що, мовляв, не можемо ми все це знову запустити.

Повною зупинкою «Північного потоку» Кремль позбавив би російську державну компанію «Газпром» найважливішого експортного ринку та джерела валютних доходів, однак у політичному керівництві не виключають такої можливості. У Берліні вважають, що задля досягнення своїх військових цілей в Україні Путін готовий піти на такий радикальний крок, сподіваючись ввести Німеччину у важку економічну, а потім і політичну кризу, щоб змусити її тим самим знизити або навіть припинити підтримку українського опору російській агресії.

Водночас раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина активно підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно, незважаючи на зростаючі економічні проблеми у ФРН і газову кризу, що загрожує їй. Також було опубліковано результати репрезентативного опитування, згідно з яким 61% німецьких виборців підтримують санкції ЄС, навіть якщо вони будуть пов'язані з труднощами в енергопостачанні.

Що може бути після 21 липня: план Німеччини

Видання зазначає, що якщо «Газпром» після 21 липня не відновить роботу «Північного потоку» і тим самим значною мірою позбавить Німеччину російського газу (певні обсяги поки що продовжують надходити через Україну, Словаччину, Австрію та Чехію, тоді як газопровід «Ямал-Європа» РФ) перекрила ще навесні), то ФРН навряд чи піде на будь-які політичні поступки – принаймні найближчими місяцями. Натомість Німеччина зосередиться на головному завданні тижнів, що залишилися, до початку опалювального сезону в жовтні: на максимально швидкому закачуванні газу в німецькі підземні газові сховища. Вони – найпотужніші у всьому Євросоюзі та здатні покрити приблизно чверть річного споживання газу до ФРН. Якщо до 1 жовтня рівень їх заповнення вдасться довести до 80%, а до 1 листопада – до 90%, як того вимагає закон, що набрав чинності 30 квітня, то Німеччина увійде в зиму зі суттєвим підстрахуванням.

Також у Німеччині набирає силу загальнонаціональна кампанія з економії енергії і особливо газу, яка охопила як промислові підприємства, так і домашні господарства. Однак споживання газу почало падати ще до цієї кампанії просто через занадто високі ціни і зменшилося за перші шість місяців 2022 року приблизно на 14%. І найближчим часом, очевидно, скоротиться ще більше, оскільки 8 липня законодавці ФРН остаточно затвердили закон, що дозволяє тимчасово виводити з резерву вугільні електростанції, щоб максимально знизити використання газу під час виробництва електроенергії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що газопровід «Північний потік» зупиняють на планове обслуговування в понеділок вранці, 11 липня. Стверджується, що роботи триватимуть до ранку 21 липня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відносини з Росією не можуть повернутись на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.