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Генсек ООН повідомив, як зернова угода вплинула на глобальний ринок продовольства

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Генсек ООН повідомив, як зернова угода вплинула на глобальний ринок продовольства
В ООН помітили позитивну динаміку у результаті підписання зернової ініціативи
фото з відкритих джерел

Антоніу Гутерріш вважає, що невирішені питання залишаються, проте представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати

Чорноморська зернова ініціатива дозволила стабілізувати глобальні ринки продовольства, знизити ціни на продукти харчування та пом'якшити наслідки продовольчої кризи. Про це на засіданні Ради Безпеки, присвяченому захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, пише агенція Anadolu.

«Україна спромоглася експортувати понад 30 мільйонів метричних тонн продовольства. Сюди входять і життєво важливі транспортування зерна, які здійснюють Всесвітня продовольча програма для підтримки гуманітарних операцій в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені. Я вітаю підтвердження Російською Федерацією того, що вона продовжуватиме брати участь у Чорноморській ініціативі ще 60 днів», – сказав Гутерріш.

Він зазначив, що невирішені питання залишаються, проте представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати.

Зазначимо, державний департамент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія систематично порушує Чорноморську зернову ініціативу, спрямовану на сприяння безперешкодному морському трафіку українського зерна через один з трьох портів, визначених угодою. Про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер. «Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи», – вважає Міллер.

Він зауважив, що це не є чимось новим, адже від самого початку, відколи «висохли чорнила» на вперше укладеній зерновій угоді Росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.

Читайте також: Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg

 

Теги: росія Антоніу Гутерріш Генсек ООН харчування

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