Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери

Путін регулярно покидає бункер, але чи дійсно він, достеменно не відомо

Розвідка сумнівається, чи Путін ще живий

Російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів. Коли почнуться масштабні політичні процеси на території Росії, диктатора Володимира Путні вже нічого не врятує, навіть його бункери. Про це заявив представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Звичайно інформація про всю бункерну мережу (Путіна, - ред.) присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись – ні, не можна, реальність дожене і там», – зазначив Юсов.

Розвідник пояснив, що це не обов'язково означає, що треба ховатись буквально від якихось ракет і боєголовок. «Ні. Мова йде про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть», – заявив Юсов.

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На уточнююче питання, як часто Путін покидає бункер, він відповів, що це відбувається регулярно. «Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під цим словом. Бо чи є впевнені ви (у зверненні до журналістки - ред.), що справжній Путін живий? Тут тривають ще дискусії», – зауважив Юсов.

Не оминув представник розвідки і питання двійників Путіна і заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенк їх не має. «Тому він (Лукашенко - ред.) іноді хворіє. Що стосується Путіна – ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно чим один від одного відрізняється. А далі, чи справжній, тут уже експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі», – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили схеми та креслення підземної частини «палацу Путіна» у Геленджику, що у Краснодарському краї РФ.