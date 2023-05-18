Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери
Путін регулярно покидає бункер, але чи дійсно він, достеменно не відомо
фото: businessinsider.com

Розвідка сумнівається, чи Путін ще живий

Російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів. Коли почнуться масштабні політичні процеси на території Росії, диктатора Володимира Путні вже нічого не врятує, навіть його бункери. Про це заявив представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Звичайно інформація про всю бункерну мережу (Путіна, - ред.) присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись – ні, не можна, реальність дожене і там», – зазначив Юсов.

Розвідник пояснив, що це не обов'язково означає, що треба ховатись буквально від якихось ракет і боєголовок. «Ні. Мова йде про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть», – заявив Юсов.

На уточнююче питання, як часто Путін покидає бункер, він відповів, що це відбувається регулярно. «Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під цим словом. Бо чи є впевнені ви (у зверненні до журналістки - ред.), що справжній Путін живий? Тут тривають ще дискусії», – зауважив Юсов.

Не оминув представник розвідки і питання двійників Путіна і заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенк їх не має. «Тому він (Лукашенко - ред.) іноді хворіє. Що стосується Путіна – ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно чим один від одного відрізняється. А далі, чи справжній, тут уже експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі», – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили схеми та креслення підземної частини «палацу Путіна» у Геленджику, що у Краснодарському краї РФ.

Читайте також: Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ
Теги: експертиза росія Міноборони путін технології президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент МОК Томас Бах
Президент МОК має зв’язок із бізнесом у Росії: деталі
21 квiтня, 23:06
Попри те, що санкції завдають шкоду бізнесу російських олігархів, вони навряд виступлять проти режиму Путіна та війни
Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік – ЗМІ
27 квiтня, 13:19
Тривають важкі бої за місто Бахмут
Ворог наступає з чотирьох напрямків, ЗСУ відбили 40 атак
19 квiтня, 18:27
Росія майже напевно зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття
Британська розвідка вказала на нову проблему росіян
7 травня, 09:06
Молдова заявила, що «представник» Придністров’я не має жодного стосунку до питання російських «миротворців»
Придністров'я попросило у Путіна «миротворців». Кишинів відреагував
8 травня, 17:33
Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва
Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва
9 травня, 08:42
Є прильоти в електропідстанцію у селищі Тьоткіне
У Курській області «бавовна»: є прильоти в електропідстанцію
11 травня, 08:04
Захисники збили два розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10» та Supercam
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
15 травня, 06:38
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження живої сили ворога
ЗСУ завдали масованого удару по ворогу: названо втрати
Вчора, 18:48

Політика

Африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна: деталі
Африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна: деталі
Екскомандир «Вагнера» Медведєв, який просив притулку в Норвегії, проситься до РФ
Екскомандир «Вагнера» Медведєв, який просив притулку в Норвегії, проситься до РФ
«Це найбільша дезінформація». Лукашенко панікує через контрнаступ ЗСУ
«Це найбільша дезінформація». Лукашенко панікує через контрнаступ ЗСУ
Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери
Розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери
Лукашенко розповів, як випрошував Зеленського домовитися із Путіним
Лукашенко розповів, як випрошував Зеленського домовитися із Путіним
Експрем’єр Словаччини звинуватив Захід у «підтримці вбивст» в Україні
Експрем’єр Словаччини звинуватив Захід у «підтримці вбивст» в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
В Кремлі свято
40K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
23K
У Києві чути вибухи, працює ППО
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку
14K
Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту