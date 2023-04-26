США приділяють «пильну увагу» військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп

Вашингтон пильно слідкує за взаєминами КНДР та Росії

Вашингтон стурбований тим, що ймовірно Росія та Північною Кореєю взаємодіють у військовій сфері

У Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.

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Про це сьогодні заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Укрінформ.

«Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР до Росії, тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї», – заявив представник Держдепу.

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У цьому зв’язку Пател підкреслив, що Вашингтон стурбований останніми повідомленнями у ЗМІ про ймовірну взаємодію між Росією й Північною Кореєю у військовій сфері.

Нагадаємо, раніше, Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.

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