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США приділяють «пильну увагу» військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США приділяють «пильну увагу» військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Вашингтон пильно слідкує за взаєминами КНДР та Росії
фото з відкритих джерел

Вашингтон стурбований тим, що ймовірно  Росія та Північною Кореєю взаємодіють у військовій сфері

У Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.

Про це сьогодні заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Укрінформ.

«Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР до Росії, тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї», – заявив представник Держдепу.

У цьому зв’язку Пател підкреслив, що Вашингтон стурбований останніми повідомленнями у ЗМІ про ймовірну взаємодію між Росією й Північною Кореєю у військовій сфері.

Нагадаємо, раніше, Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.

Молодша сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він «грає в азартні ігри» з долею своєї країни через маловідому петицію на сайті президента.

 

Теги: США війна військові росія Північна Корея

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