Уряд Литви закликає надати додаткову допомогу Україні під час перегляду бюджету ЄС

Прем'єр Литви закликає ЄС при перегляді бюджету розглянути допомогу для України

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала країни Євросоюзу передбачити додаткову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету спільноти. Про це повідомляє LRT.

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Таку позицію вона висловила на зустрічі з членом Єврокомісії Йоганнесом Ганом, відповідальним за бюджет та управління.

«На зустрічі з членом Єврокомісії Ханом глава уряду зазначила, що в процесі перегляду багаторічної фінансової програми Литва підтримає додаткову допомогу Україні та пом'якшення пов'язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС», – йдеться у повідомленні.

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Єврокомісія обіцяє подати пропозиції щодо перегляду бюджету у другому кварталі цього року.

За словами Шимоніте, на тлі продовження розв'язаної Москвою війни подальша фінансова та гуманітарна підтримка ЄС для України значною мірою залежатиме від її здатності чинити опір. За словами очільниці уряду, лідерство ЄС також є дуже важливим для ефективного процесу відновлення України, до якого Литва вже долучилася на двосторонній основі.

Раніше повідомлялося, що Європарламент готовий збільшити випуск боєприпасів та ракет для України, але для цього потрібно забезпечити відповідну законодавчу базу.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд, який включатиме додаткові засоби ППО, ракети та радари до них, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему, а також 155-мм снаряди.