Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg

Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди»

За словами видання, Росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають

Чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти після 18 травня, попри попередні безуспішні переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.

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За словами видання, Росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають.

Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди», і не підтвердив його.

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Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

До слова, сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.