Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg
Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди»
фото з відкритих джерел

За словами видання, Росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають

Чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти після 18 травня, попри попередні безуспішні переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.

За словами видання, Росія погодилася тимчасово залишитися в угоді, хоч і погрожувала вийти з неї, якщо її умови не виконають.

Заступник Міністерства інфраструктури України Юрій Васьков сказав журналістам видання, що поки зарано коментувати продовження «зернової угоди», і не підтвердив його.

Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди. 

У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

До слова, сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.

Теги: зерно росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Статус членства Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті буде піднято під час засідання Генасамблеї організації
Росіяни та білоруси повертаються у Міжнародний паралімпійський комітет
12 травня, 20:35
Ексміністр Табачник активно сприяє російським загарбникам
Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ
12 травня, 12:12
Російська агресія проти України загрожує і національній безпеці Литви
Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії
11 травня, 14:31
Попередньо, росіяни використовують ракети С300
Окупанти вдарили по Харкову
8 травня, 21:53
У другому півріччі темпи зростання споживчих цін практично не зміняться
Якою буде інфляція до кінця року: прогноз НБУ
5 травня, 10:25
Пожежа на нафтопереробному заводі у Кранодарському краї РФ
Розвідка Британії спрогнозувала дії окупантів після пожеж на нафтобазах
4 травня, 10:16
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
30 квiтня, 00:15
Країни Європейського союзу закрили свій повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ
22 квiтня, 17:37
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
21 квiтня, 08:09

Політика

Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg
Зернова угода з Росією продовжиться – Bloomberg
Євроосоюз не зможе прийняти і Україну, і Туреччину – Politico
Євроосоюз не зможе прийняти і Україну, і Туреччину – Politico
РФ розпочала серійне виробництво авіаракет «Бронебійник»
РФ розпочала серійне виробництво авіаракет «Бронебійник»
Буданов пояснив, що видало двійника Путіна в Маріуполі та на параді у Москві
Буданов пояснив, що видало двійника Путіна в Маріуполі та на параді у Москві
43 держави підписали декларацію про створення Реєстру збитків внаслідок агресії РФ
43 держави підписали декларацію про створення Реєстру збитків внаслідок агресії РФ
Речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у підтримці України
Речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у підтримці України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
53K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
45K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
22K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
16K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
11K
Буданов назвав перевагу Росії у війні

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту