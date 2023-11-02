Вибухи на Одещині: з’явилися перші деталі

Близько 18:50 на Одещині прогримів вибух

Російські терористи атакували Одещину двома ракетами «Онікс» з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, близько 18:50 на Одещині прогримів вибух.

До слова, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.