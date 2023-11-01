Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту

У Криму триває планова робота українських Сил оборони зі знищення і послаблення потенціалу окупаційної армії

Заява окупаційної влади про нібито табельні засоби маскування у районі Севастопольської бухти, є неправдивими. Про це заявив редставник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Слід зауважити, що регулярно окупаційні війська в Криму ігнорують і не погоджують якісь дії чи інформацію з окупаційною владою, колаборантами. Ті змушені щось вигадувати, брехати. Часто ця інформація суперечить одна одній і не тримається купи. Зокрема, часто повідомляється начебто про якісь навчання чи планові роботи окупаційної армії з боку окупаційної адміністрації. Про це місцеве населення не знає, що й вказує насамперед про те, що це брехня. Коли планові заходи відбуваються, то відбуваються якісь оповіщення», – сказав Юсов.

Представник розвідки зазначив, що в усіх інших випадках це реагування на ті чи інші дії українських Сил безпеки і оборони або дії з остраху на подібні активності українських захисників.

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Також Юсов наголосив, що в Криму триває і триватиме планова робота українських Сил безпеки і оборони зі знищення і послаблення потенціалу окупаційної армії і, звичайно, кінцевою метою цього є звільнення півострова.

«Сьогодні в Криму для окупантів нема вже безпечних місць. Звичайно, логістика ускладнилась, але Крим продовжується використовуватись як логістичний центр і хаб для агресора, для перекидання сил і засобів для постачання окупаційних військ на півдні тимчасово окупованих українських територій. Тим не менше, вони сьогодні уповільнили деякі логістичні процеси, чим користуються і будуть користуватися українські захисники», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму.