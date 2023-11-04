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Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
Члени військового підрозділу «Російського добровольчого корпусу» (РДК)
фото: Reuters

Командир РДК розповів, які колишні ув'язнені та бійці збройних сил РФ потрапляють у підрозділ проукраїнських добровольців

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) звільнили 10 гектарів української землі від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив засновник та командир РДК Денис Нікітін із позивним White Rex в інтерв’ю журналістки Раміни Есхакзай.

Командир РДК розповів, що колишні ув'язнені та бійці збройних сил РФ потрапляють у підрозділ проукраїнських добровольців лише після перевірки, Він упевнений, що його експеримент вдався.

«Я пішов на цей експеримент після того, як ми поспілкувалися з цими хлопцями. Я у першу чергу запитав, чи є у них вибір: йти на обмін, залишитися в Україні до кінця війни. Вони сказали, що так. Важливо, український полон – це не солодко, людина все одно хоче волі. Мені треба було переконатися, що ці хлопці не хочуть знову втекти, аби не сидіти у таборі військовополонених, прагнув дізнатися, що у них змінилося всередині», – пояснив Нікітін.

За його словами, мотивація колишніх військових РФ здалася йому щирою. Зараз Нікітін не шкодує про свій експеримент і запевняє, що його бійці вже звільнили 10 гектарів української землі.

Нагадаємо, що цьогоріч у вересні бійці Російського добровольчого корпусу заявили, що провели рейд на територію Росії, у ході якого вбили двох співробітників Федеральної служби безпеки. 

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Теги: фронт добровольці війна

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