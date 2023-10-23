Втрати РФ внаслідок удару по аеродромах у Бердянську та Луганську: звіт Oryx
У результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 «Алігатор» і два вертольоти Мі-8, ще багато суден отримали пошкодження
Росія втратила дев'ять гелікоптерів внаслідок удару України ракетами Atacms по аеродромах у Бердянську та Луганську. Про це повідомив військовий аналітик проекту Oryx Якуб Яновський у Twitter.
За даними аналітиків, в результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 «Алігатор» і два вертольоти Мі-8.
Крім того, ще 15 вертольотів – вісім Ка-52 та сім Мі-8 – отримали пошкодження на аеродромах.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.
Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.
Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Atacms і подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».
Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.
ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ.
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