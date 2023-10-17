Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря
фото: Сили оборони півдня України

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря

У ніч на 17 жовтня російські загарбники атакували Одесу дронамии-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, але уламки дронів упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер та Сили оборони півдня України .

«Наші сили ППО знищили шість ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих «шахедів» впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів», – розповів чиновник.

4 фото
На весь екран

Обійшлося без загиблих та постраждалих громадян внаслідок чергової російської повітряної атаки по Одесі, додали в адміністрації.

Як уточнили військові, російські загарбники направили на Одесу шість баражуючих боєприпасів типу Shahed-136 з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

«Уламки одного зі збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали», – повідомили у Силах оборони.

Також військові показали фото наслідків падіння уламків ворожих дронів-камікадзе в Одесі.

Триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

 

Теги: Одеса безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
12 жовтня, 23:26
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
10 жовтня, 08:41
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган хоче стати посередником в палестино-ізраїльському конфлікті
10 жовтня, 06:20
Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер
Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
4 жовтня, 04:16
В Українї хочуть впливати на месенджер, через який просуваються російські наративи
Telegram, стоп? Дуров, ти де? Україна «перепрошиє» інформпростір війна і медіа
3 жовтня, 09:45
«Все йде таким чином, що у Путіна зношується не лише артилерійські установки та танки, а й сама російська армія»
Росіяни не зупиняться в цій війні. Чи є вихід?
3 жовтня, 08:13
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Що змусить РФ припинити війну з Україною: президент Латвії назвав три фактори
29 вересня, 14:48
Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться
Дуда назвав умову постачання зброї Україні
25 вересня, 11:11
Штайнмаєр заявив, що Захід недооцінив Путіна
Штайнмаєр: Момент для переговорів між Україною та РФ ще не настав
20 вересня, 16:48

Новини

Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
Ворожі дрони атакували Одещину
Ворожі дрони атакували Одещину
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
НАБУ відсторонило главу Одеського теруправління, якого нагородив екснардеп Ківалов
НАБУ відсторонило главу Одеського теруправління, якого нагородив екснардеп Ківалов
На Одещині розгорівся скандал через знущання над школярем, один із кривдників – син учительки
На Одещині розгорівся скандал через знущання над школярем, один із кривдників – син учительки
Начальник митного посту аеропорту «Одеса» погорів на хабарі
Начальник митного посту аеропорту «Одеса» погорів на хабарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
24K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
22K
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
16K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
14K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
9832
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту