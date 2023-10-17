Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря

У ніч на 17 жовтня російські загарбники атакували Одесу дронамии-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, але уламки дронів упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер та Сили оборони півдня України .

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«Наші сили ППО знищили шість ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих «шахедів» впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів», – розповів чиновник.

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Обійшлося без загиблих та постраждалих громадян внаслідок чергової російської повітряної атаки по Одесі, додали в адміністрації.

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Як уточнили військові, російські загарбники направили на Одесу шість баражуючих боєприпасів типу Shahed-136 з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

«Уламки одного зі збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали», – повідомили у Силах оборони.

Також військові показали фото наслідків падіння уламків ворожих дронів-камікадзе в Одесі.

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Триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.