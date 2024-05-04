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Індійська фірма сплагіатила бренд Tesla? Компанія Маска подає до суду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Індійська фірма сплагіатила бренд Tesla? Компанія Маска подає до суду
Суддя надав індійській фірмі три тижні для надання письмових відповідей щодо неймінгу
фото з відкритих джерел

Tesla Маска звинуватила індійську компанію у використанні торгових марок Tesla Power і Tesla Power USA

Компанія Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів за порушення торгової марки, так як останній використовував бренд Tesla Power для просування своєї продукції. Про це повідомляє Reuters.

Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом Tesla Power. Натомість індійська компанія Tesla Power India стверджує, що її основним бізнесом є виробництво свинцево-кислотних акумуляторів і вона не має наміру виробляти електромобілі.

Зазначається, що суддя надав індійській фірмі три тижні для надання письмових відповідей після того, як вона передала пакет документів на підтримку свого захисту.

Tesla Маска звинуватила індійську компанію у використанні торгових марок Tesla Power і Tesla Power USA. У судовому протоколі містилися скріншоти веб-сайту, на якому зазначалося, що компанія Tesla Power USA також має штаб-квартиру в Делавері.

Представник Tesla Power повідомив Reuters, що компанія була присутня в Індії задовго до Tesla Маска і мала всі урядові дозволи. В індійській компанії переконують, що ніколи не стверджували, що пов'язані з Tesla Ілона Маска

Наступне слухання у справі про торговельну марку Tesla India відбудеться 22 травня.

Нагадаємо, компанія Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світу. Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі. Про це пише Reuters, який ознайомився із внутрішнім меморандумом компанії.

«Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен її аспект для скорочення витрат і підвищення продуктивності», – наводяться слова гендиректора Tesla Ілона Маска у меморандумі.

До слова, акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю. Про це пише Cnbc.

«28 квітня Tesla заявила, що місцева влада Китаю зняла обмеження на її автомобілі після того, як компанія пройшла перевірку на відповідність вимогам країни щодо безпеки даних», – йдеться в повідомленні. 

Цей крок підвищив очікування того, що програмне забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving, або FSD, незабаром буде доступне в країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

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Теги: місцева влада Електромобілі 2 травня суддя Tesla Ілон Маск влада обмеження

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