Вперше за останні роки Китай скоротив обсяги експорту до Росії – Bloomberg

Володимир Путін може підняти питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між країнами вже у травні

У 2023 товарообіг між Росією та Китаєм сягнув рекордних 240 млрд доларів

У березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Агенція зазначає, що Володимир Путін може підняти питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між країнами під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном: відвідати КНР російський президент планує у травні.

У статті вказується, що самі росіяни, ймовірно, уповільнення темпів торгівлі розглядають у якості «тимчасового». У той же час офіційний Кремль не став коментувати ситуацію у торгівлі.

До слова, що за підсумками 2023 року товарообіг між Пекіном та Москвою сягнув рекордних 240 млрд дол. Цьому посприяв китайський імпорт російської нафти та китайський експорт до РФ автомобілів, електроніки та обладнання, необхідного для промислових потреб.

Нагадаємо, безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Також президент Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї проведення міжнародної мирної конференції з питання врегулювання війн в Україні, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія.