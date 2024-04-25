Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном
Якщо заборона буде схвалена, росіяни, які живуть за кордоном, будуть змушені повертатися до Росії для зміни документів
фото з відкритих джерел

Заборону пропонується запровадити вже цього року

У міністерстві закордонних справ Росії триває обговорення заборони на видачу та заміну документів росіян за кордоном. Про це пише «Нова газета», посилаючись на проєкт наказу, який є у розпорядженні видання.

Згідно з документом, російська влада розглядає можливість «тимчасового призупинення оформлення паспортів, надання нотаріальних послуг, послуг з легалізації та витребування документів, вирішення питань громадянства» консульськими установами МЗС Росії за кордоном. Заборону пропонується запровадити вже цього року.

Повідомляється, що якщо заборона буде схвалена, росіяни, які живуть за кордоном, будуть змушені повертатися до Росії для зміни документів. За даними ООН, у 2021 році за межами Росії проживало близько 10 млн. її громадян.

Читайте також: «Мене хочуть вбити друзі Путіна»: резонансна історія російського втікача

На тлі війни та мобілізації з країни виїхали щонайменше 700 тисяч людей. Лише близько 155 тисяч із них отримали тимчасові посвідки на проживання в інших країнах Європи, Туреччини та СНД. Ще 15 тисяч людей у 2022 році запросили політичний притулок у країнах ЄС,  але одержали його лише дві тисячі. Для решти російського паспорта залишається єдиним посвідченням особи.

Аналогічна заборона діє з вересня 2023 року для громадян Білорусі. 24 квітня уряд України прийняв постанову, яка забороняє українцям призовного віку, які перебувають за кордоном, отримувати внутрішні та закордонні паспорти за межами країни.

Читайте також: Чому росіяни тікають від мобілізації в Південну Корею: відверті історії чоловіків

Як повідомлялося, згідно зі звітом, у 2023 році притулку в Південній Кореї попросили 5 750 росіян. Це в п'ять разів більше, ніж у 2022 році (1 038 росіян), і більше, ніж кількість заявок на притулок від громадян країни-агресорки, зареєстрованих у період з 1994 по 2019 рік.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

До слова, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – йдеться у постанові.

Нові вимоги не стосуються чоловіків, яким на законних підставах дозволено виїжджати за межі України.

Теги: політичний притулок притулок влада росіяни обмін росія паспорт громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
27 березня, 21:00
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
26 березня, 13:27
Кулеба: «Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО»
Кулеба назвав умову, за якої РФ наважиться атакувати країни НАТО
29 березня, 22:26
Моїсеєв із 10 березня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов'язків головкома ВМФ
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
2 квiтня, 16:09
Коледж «Алабуга», який сьогодні зазнав атаки, залучає до складання «шахедів» неповнолітніх учнів, тих, хто вступив після 9 класу
Атака дрона на Татарстан: стало відомо про постраждалих
2 квiтня, 11:29
Раніше повідомлялося, що Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
4 квiтня, 15:24
Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
8 квiтня, 19:02
Україна, РФ і Туреччина вели переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – Reuters
Україна, РФ і Туреччина вели переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – Reuters
16 квiтня, 01:06
На базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива
Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)
Вчора, 13:39

Соціум

Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США
Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США
Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном
Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном
«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів
«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)
У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
51K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
41K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
16K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
12K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua