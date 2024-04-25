Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном

Якщо заборона буде схвалена, росіяни, які живуть за кордоном, будуть змушені повертатися до Росії для зміни документів

Заборону пропонується запровадити вже цього року

У міністерстві закордонних справ Росії триває обговорення заборони на видачу та заміну документів росіян за кордоном. Про це пише «Нова газета», посилаючись на проєкт наказу, який є у розпорядженні видання.

Згідно з документом, російська влада розглядає можливість «тимчасового призупинення оформлення паспортів, надання нотаріальних послуг, послуг з легалізації та витребування документів, вирішення питань громадянства» консульськими установами МЗС Росії за кордоном. Заборону пропонується запровадити вже цього року.

Повідомляється, що якщо заборона буде схвалена, росіяни, які живуть за кордоном, будуть змушені повертатися до Росії для зміни документів. За даними ООН, у 2021 році за межами Росії проживало близько 10 млн. її громадян.

На тлі війни та мобілізації з країни виїхали щонайменше 700 тисяч людей. Лише близько 155 тисяч із них отримали тимчасові посвідки на проживання в інших країнах Європи, Туреччини та СНД. Ще 15 тисяч людей у 2022 році запросили політичний притулок у країнах ЄС, але одержали його лише дві тисячі. Для решти російського паспорта залишається єдиним посвідченням особи.

Аналогічна заборона діє з вересня 2023 року для громадян Білорусі. 24 квітня уряд України прийняв постанову, яка забороняє українцям призовного віку, які перебувають за кордоном, отримувати внутрішні та закордонні паспорти за межами країни.

Як повідомлялося, згідно зі звітом, у 2023 році притулку в Південній Кореї попросили 5 750 росіян. Це в п'ять разів більше, ніж у 2022 році (1 038 росіян), і більше, ніж кількість заявок на притулок від громадян країни-агресорки, зареєстрованих у період з 1994 по 2019 рік.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

До слова, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – йдеться у постанові.

Нові вимоги не стосуються чоловіків, яким на законних підставах дозволено виїжджати за межі України.