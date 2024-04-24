«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу

Ілон Маск спрогнозував громадянську війну на Заході через міграційну кризу

Західні країни рано чи пізно захопить хаос громадянської війни. Про це заявив у соцмережі Х американський мільярдер Ілон Маск. Таким чином він відреагував на публікацію канадського професора Гада Саада, який спрогнозував конфлікт через міграційну політику.

«Війна все одно почнеться, хочемо ми цього чи ні», – сказав мільярдер.

До цього Маск сказав, що нинішня міграційна політика, що проводиться чинною адміністрацією США, є безумством. Так він прокоментував пост журналістки Ешлі Сент-Клер, присвячений мітингу нелегальних мігрантів перед будівлею міської ратуші у Нью-Йорку. Учасники багатотисячної акції виступали за надання їм постійного житла на території США, а також вимагали надати їм дозвіл на роботу.

«Як сам іммігрант, я дуже позитивно ставлюся до легальної імміграції, але впускати на територію Сполучених Штатів мільйони неперевірених людей – це божевілля», – заявив Маск.

Бізнесмен додав, що за останні три роки кількість нелегальних мігрантів у США зросла на 7,2 млн осіб. За словами Маска, у 36 американських штатах їх більше, ніж людей із громадянством.

Раніше Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні. Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні. Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.