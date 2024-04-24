Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
Ілон Маск продовжує висловлюватись щодо подій у світовій політиці і соціумі
фото: reuters.com

Ілон Маск спрогнозував громадянську війну на Заході через міграційну кризу

Західні країни рано чи пізно захопить хаос громадянської війни. Про це заявив у соцмережі Х американський мільярдер Ілон Маск. Таким чином він відреагував на публікацію канадського професора Гада Саада, який спрогнозував конфлікт через міграційну політику.

«Війна все одно почнеться, хочемо ми цього чи ні», – сказав мільярдер.

«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу фото 1

До цього Маск сказав, що нинішня міграційна політика, що проводиться чинною адміністрацією США, є безумством. Так він прокоментував пост журналістки Ешлі Сент-Клер, присвячений мітингу нелегальних мігрантів перед будівлею міської ратуші у Нью-Йорку. Учасники багатотисячної акції виступали за надання їм постійного житла на території США, а також вимагали надати їм дозвіл на роботу.

«Як сам іммігрант, я дуже позитивно ставлюся до легальної імміграції, але впускати на територію Сполучених Штатів мільйони неперевірених людей – це божевілля», – заявив Маск.

Бізнесмен додав, що за останні три роки кількість нелегальних мігрантів у США зросла на 7,2 млн осіб. За словами Маска, у 36 американських штатах їх більше, ніж людей із громадянством.

«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу фото 2

Раніше Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні. Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні. Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.

Читайте також: Х (Twitter) може запровадити плату за публікації: кого стосується
Теги: війна політика Ілон Маск конфлікт соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі чоловіки, яких було визнано обмежено придатними, повинні будуть пройти повторний медичний огляд
Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних
2 квiтня, 18:48
Центр російського Білгорода після потужних вибухів
Білгород опинився в рейтингу найкомфортніших міст Росії
3 квiтня, 17:25
Ракетний удар по Запоріжжю та новий заступник командувача Нацгвардії. Головне за 5 квітня
Ракетний удар по Запоріжжю та новий заступник командувача Нацгвардії. Головне за 5 квітня
5 квiтня, 21:00
Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива з України
У Польщі інспекція з питань якості харчових продуктів забракувала 10 тонн морозива з України
7 квiтня, 17:56
Французьке військове джерело вважає, що у війні «переможе той, хто першим мобілізується»
Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro
12 квiтня, 09:47
Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня
Новий командувач військ ОК «Захід» та затримання впливових митників. Головне за 15 квітня
15 квiтня, 21:00
Майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою
На руках українців може бути до 5 млн одиниць зброї – глава МВС
13 квiтня, 07:58
Головнокомандувач ЗСУ Сирський поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України
Сирський провів важливу розмову з командувачем сил НАТО в Європі: подробиці
18 квiтня, 07:24
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще ніколи не було такої активності партнерів щодо надання систем ППО
Кулеба заявив, що Нідерланди не єдині, хто зараз готовий купити Patriot для України
18 квiтня, 22:16

Політика

«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
22K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
22K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
15K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
6763
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4842
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua