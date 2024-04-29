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Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли – ЗМІ
Електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї
фото з відкритих джерел

Зростання акцій Tesla безпосередньо пов'язані з візитом генерального директора компанії Ілона Маска до Китаю

Акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю. Про це пише Cnbc.

«28 квітня Tesla заявила, що місцева влада Китаю зняла обмеження на її автомобілі після того, як компанія пройшла перевірку на відповідність вимогам країни щодо безпеки даних», – йдеться в повідомленні. 

Цей крок підвищив очікування того, що програмне забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving, або FSD, незабаром буде доступне в країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Хоча електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї, вони, як повідомляється, були заборонені на деяких об'єктах, пов'язаних з державними установами, через побоювання щодо безпеки даних.

Проблеми з безпекою даних були ключовою перешкодою, що заважала Tesla досягти повного розгортання системи в Китаї.

Як повідомляється, Tesla також уклала угоду з Baidu, яка надасть компанії Маска доступ до картографічних і навігаційних технологій китайського інтернет-гіганта для функції FSD в Tesla.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск екстрено вилетів до Китаю. Маск планує провести низку зустрічей із високопоставленими китайськими чиновниками, щоб обговорити розвиток своєї компанії Tesla.

Маск хоче створити програмне забезпечення для автономних автомобілів, для цього йому потрібно отримати дозвіл на передачу за кордон даних, які збирають у Китаї. Це потрібно для навчання алгоритмів автопілотів, пояснили вони.

Китайські державні ЗМІ у свою чергу повідомили, що він зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном у Пекіні, під час якої Лі сказав Маску, що розробки Tesla в Китаї можна розглядати як успішний приклад американсько-китайського економічного та торговельного співробітництва.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світу. Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі.

До слова, компанія Ілона Маска Tesla вперше від початку пандемії продала автомобілів менше, ніж розраховувала.

Теги: Tesla Ілон Маск Китай бізнес Електромобілі

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