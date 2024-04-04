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Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії
Розвідка перехопила розмову росіянина щодо факту мародерства армії РФ
фото ілюстративне з відкритих джерел

Випадки мародерства стають дедалі частішими

Житель Білгорода розповів про мародерство російських військових в області. За його словами, бійці «Ахмату» вже «всю Козинку (село - ред.) винесли». Про це йдеться у перехопленні ГУР МО.

Розвідка перехопила розмову цивільного росіянина щодо факту пограбувань армії РФ.

«Та пішли вони, там всю Козинку вже винесли, ваші ці, як вони? Розгвардія – х**рдія. Машини у нас покрали у людей, усі гаражі, все розкрито, підвали, все...», – каже росіянин.

За словами цивільного, «усі гаражі розбиті», і цьому є фотопідтвердження. Він дорікає співрозмовнику, що той не бачив усе на власні очі, тож немає чого розповідати байки. 

«Там все розбито, я все знаю, мені все скинули. Ну так я тебе питаю за гаражі, а ти кажеш, значить ти не був там біля гаражів, біля гаражів значить ти не був, гаражі розбиті всі», – наголосив мешканець Білгорода.

За його словами, будинки теж всі розбиті, у них вилетіли вікна, пожалівся росіянин.

Нагадаємо, у Білгородській області місцева влада встановлює блокпости у низці населених пунктів. В'їзд на прикордонні території буде обмежено.

До слова, під час чергової атаки ЗСУ по позиціях окупантів, російський загарбник, замість допомоги пораненому солдату РФ, почав перевіряти його кишені. А коли не знайшов нічого цікавого – залишив поблатима без шансу на життя.

«72-а ОМБр ім. Чорних Запорожців демонструє відео спостережень за позиціями росіян. Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів, при чому гасло «своіх нє бросаєм» перетворюється на «своїх обкрадаємо і залишаємо помирати», – ідеться у дописі.

Також російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні.

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Теги: відео влада машини місцева влада армія окупанти

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