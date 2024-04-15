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Ілон Маск звільнить 10% співробітників Tesla через падіння продажів автомобілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ілон Маск звільнить 10% співробітників Tesla через падіння продажів автомобілів
Цього року акції Tesla впали приблизно на 31%
фото з відкритих джерел

Керівництво Tesla провело ретельний аналіз та ухвалило «важке рішення» скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі

Компанія Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світу. Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі. Про це пише Reuters, який ознайомився із внутрішнім меморандумом компанії.

«Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен її аспект для скорочення витрат і підвищення продуктивності», – наводяться слова гендиректора Tesla Ілона Маска у меморандумі.

Маск відзначив, що керівництво Tesla провело ретельний аналіз та ухвалило «важке рішення» скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі. Найбільший у світі виробник електрокарів мав понад 140 тис. співробітників у всьому світі станом на грудень 2023 року.

Як пише Reuters, деяким співробітникам у Каліфорнії та Техасі вже повідомили про звільнення. Зокрема, аналітик Крейг Ірвін каже, що скорочення працівників підтверджують очікування керівництва Tesla, що попит на електрокари поки залишатиметься низьким.

Цього року акції Tesla впали приблизно на 31%, водночас акції деяких конкурентів, як-от Toyota і General Motors, зросли на 45% та 20% відповідно. Це відбувається, зокрема, через повільний перехід споживачів від традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска Tesla вперше від початку пандемії продала автомобілів менше, ніж розраховувала.

До слова, агентство праці США заявило про незаконне звільнення восьми працівників у SpaceX через поширення листа.

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Теги: автомобіль Електромобілі Ілон Маск Tesla бізнес

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