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Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
Ст. 15 Конвенції передбачає введення під час дії воєнного стану тимчасових обмежень на конституційні права людей
фото ілюстративне

Військове командування отримає право на обмеження свободи пересування громадян, огляд речей та примусове відчуження майна

Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня, а саму заявку було подано ще 4 квітня.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Ст. 15 Конвенції про права людини передбачено, що в період вєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. Це поширюється на такі статті:

  • недоторканність житла (стаття 30);
  • таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);
  • невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);
  • свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);
  • право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);
  • право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);
  • право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);
  • право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);
  • право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);
  • право на освіту (стаття 53).

Заходи, які може здійснювати військове командування

Військове командування, йдеться у тексті опублікованого документа, може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини здійснювати такі правові заходи:

  • примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи (п. 4);
  • запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку (п. 5);
  • встановлювати в установленому порядку особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства (п. 5);
  • встановлювати в установленому порядку пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів (п. 6);
  • проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України (п. 7);
  • забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів (п. 8);
  • встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан (п. 10);
  • заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце (місця перебування) без відповідного дозволу (п. 16);
  • встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб (п. 17).

Нагадаємо, в Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби ЗСУ, про що йдеться в законі про мобілізацію. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації.

Якщо громадянин протягом 10 наступних днів не прийшов до ТЦК для оновлення даних, військкомат може ініціювати обмеження його у праві керування автомобілем. Обмеження права керувати транспортним засобом буде здійснюватися безпосередньо державною виконавчою службою, після отримання рішення суду.

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Теги: воєнний стан самоврядування права людини майно обмеження

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