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Іспанія дасть Україні кошти для потреб морської оборони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанія дасть Україні кошти для потреб морської оборони
Іспанія вирішила допомогти Україні додатковими коштами
фото з відкритих джерел

Очільниця Міноборони Іспанії Роблес незабаром цього тижня оголосить про передачу Україні коштів для морської оборони

Іспанія вирішила передати Україні кошти на забезпечення захисту на морі. У  Міністерстві оборони Іспанії повідомили, що  про це буде оголошено п'ятницю, 21 квітня, під час засідання контактної групи на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Очікується, що відповідну заяву зробить голова Міноборони Маргарита Роблес. Згідно з наявними планами, вона підтвердить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує надавати оборонне відомство, а також оголосить про нові поставки.

У міністерстві зазначили, що нові поставки будуть спрямовані перш за все на зміцнення ЗСУ одразу в кількохнапрямках: зокрема, вони допоможуть покращити мобільність військ, захист сухопутних військ, протиповітряну оборону та захист на морі. Останній параметр, наголосили у пресслужбі відомства, є ключовим для забезпечення безпеки «зеленого» морського маршруту, що дозволяє вивозити українське зерно через Чорне море. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з проханням до іспанської колеги Маргарити Роблес надати Києву додаткову допомогу, зокрема, зенітні системи.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Конгресу депутатів Іспанії підтвердила, що перші шість танків Leopard 2A4 мають відправлені до України після Великодня. Міністерка також зазначила, що зараз ці шість бойових танків «проходять випробування, щоб забезпечити їх належну роботу». За її словами, інші чотири Leopard 2, які планують відправити згодом, також будуть відремонтовані та пристріляні.  

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Теги: морська піхота Іспанія танки зерно Міноборони міністр Олексій Резніков Чорне море

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