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«Слуги» відрядили Миколу Тищенка до Іспанії. Нардепи обурені

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Слуги» відрядили Миколу Тищенка до Іспанії. Нардепи обурені
Нардепка Геращенко обурена, що Микола Тищенко поїде до Іспанії у складі групи дружби
фото з відкритих джерел

Нардепи закликають доєднати до делегації представників партій «Європейської Солідарності», «Голосу» і «Батьківщини»

6 квітня на Комітеті закордонних справ розглядалося питання делегації групи дружби до Іспанії, до якої увійшов скандальний нардеп Микола Тищенко, Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко. 

За її словами, на думку депутата Негулевського, який, як зʼясувалося, очолює і групу дружби з Австрією, і групу дружби з Іспанією, Тищенко зараз позафракційний, а отже це представницька делегація. 

Зазначимо, що «Слуги народу» в 2019 році сформували міжпарламентську групу дружби з Іспанією, в яку включили тільки членів партії «Слуги» та колишньої ОПЗЖ. 

«На моє тисячне зауваження, що парламентська традиція вимагає транспарентного представлення фракцій і заклику доєднати до делегації представників партій «Європейської Солідарності», «Голосу» і «Батьківщини», що точно її посилить, «Слуги» заявили, що треба було дружити з Іспанією з 2019 року», – обурюється Ірина Геращенко.

Члени групи дружби до Іспанії
Члени групи дружби до Іспанії

Перший грандіозний скандал з однопартійною делегацією виник, коли партія «Слуги народу» сформували делегацію тільки зі «Слуг» на форум по відновленню України в Лугано (за гроші швейцарського посольства, додає Геращенко). Тоді в Комітеті закордонних справ відбувся величезний скандал, щоб це змінити.

«Мені прикро, що слуги, які самі сформували групу дружби, тепер самі сформували делегацію і самі за це проголосували. Це не має нічого спільного з професійною роботою, демократією і єдністю. Відрядження – це не туризм. Парламент –  це не лише СН. Демократія – це повага до опозиції. Однопартійні делегації «Слуг» мають припинитися», – написала Геращенко.

Ірина Геращенко додала, що нардеп Негулевський під протокол сказав, що склад делегації затверджено МЗС. Проте нардепка здивувалася, чому делегація затверджена не Офісом президента, і підготує лист до міністра МЗС Кулеби із запитом. 

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Теги: Ірина Геращенко Ігор Негулевський Микола Тищенко парламент Іспанія

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