«Слуги» відрядили Миколу Тищенка до Іспанії. Нардепи обурені

Нардепка Геращенко обурена, що Микола Тищенко поїде до Іспанії у складі групи дружби

Нардепи закликають доєднати до делегації представників партій «Європейської Солідарності», «Голосу» і «Батьківщини»

6 квітня на Комітеті закордонних справ розглядалося питання делегації групи дружби до Іспанії, до якої увійшов скандальний нардеп Микола Тищенко, Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

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За її словами, на думку депутата Негулевського, який, як зʼясувалося, очолює і групу дружби з Австрією, і групу дружби з Іспанією, Тищенко зараз позафракційний, а отже це представницька делегація.

Зазначимо, що «Слуги народу» в 2019 році сформували міжпарламентську групу дружби з Іспанією, в яку включили тільки членів партії «Слуги» та колишньої ОПЗЖ.

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«На моє тисячне зауваження, що парламентська традиція вимагає транспарентного представлення фракцій і заклику доєднати до делегації представників партій «Європейської Солідарності», «Голосу» і «Батьківщини», що точно її посилить, «Слуги» заявили, що треба було дружити з Іспанією з 2019 року», – обурюється Ірина Геращенко.

Члени групи дружби до Іспанії

Перший грандіозний скандал з однопартійною делегацією виник, коли партія «Слуги народу» сформували делегацію тільки зі «Слуг» на форум по відновленню України в Лугано (за гроші швейцарського посольства, додає Геращенко). Тоді в Комітеті закордонних справ відбувся величезний скандал, щоб це змінити.

«Мені прикро, що слуги, які самі сформували групу дружби, тепер самі сформували делегацію і самі за це проголосували. Це не має нічого спільного з професійною роботою, демократією і єдністю. Відрядження – це не туризм. Парламент – це не лише СН. Демократія – це повага до опозиції. Однопартійні делегації «Слуг» мають припинитися», – написала Геращенко.

Ірина Геращенко додала, що нардеп Негулевський під протокол сказав, що склад делегації затверджено МЗС. Проте нардепка здивувалася, чому делегація затверджена не Офісом президента, і підготує лист до міністра МЗС Кулеби із запитом.

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Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.