Блокування експорту українського зерна. Порошенко запропонував вирішення

П’ятий президент пропонує Європейській Комісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб

Петро Порошенко назвав неприпустимим блокування експорту українського зерна в деяких країнах Європейського Союзу. Він закликав українську владу спільно з європейськими партнерами терміново провести необхідні переговори і врегулювати ситуацію. За словами Порошенка, йдеться про економічну безпеку нашої держави.

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П’ятий президент пропонує Європейській Комісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб, а також терміново продовжити безмитний режим для українського експорту.

«Я вважаю, що протягом короткого часу ми маємо отримати два рішення. Рішення перше – що ми розблокуємо український експорт і припиняться зупинки українських вантажівок. Я не маю сумніву, що це буде по більшості товарів. Єдине, що залишається під загрозою, це зерно. І в цьому випадку я вважаю, буде справедливим, якщо Європейська Комісія викупить це зерно для своїх гуманітарних місій. Мова йде про сотні мільйонів євро. Відбудеться це чи ні – в тому числі залежить від активності і наполегливості, компетентності і професіоналізму дій української влади», – зазначає Порошенко.

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«І друга позиція, на якій я хотів би наполягати – це те, що найближчими днями, навіть не тижнями, має бути чергове рішення про продовження безмитного режиму для українського експорту ще на один рік. І це другий напрямок, на якому нам треба терміново наполягати. Я вважаю і теж з оптимізмом дивлюся, що це буде зроблено, оскільки для прийняття рішення нам потрібна проста більшість, яку ми маємо всередині ЄС», – прогнозує п’ятий президент.

«Ми дуже стурбовані абсолютно незаконним розвитком подій щодо необґрунтованого, неправомірного, одностороннього запровадження декількома країнами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Це – дуже небезпечно. Це болючий удар, оскільки аграрна продукція складає більше 50% всього українського експорту. У нас зруйнована металургійна промисловість, зруйнована війною хімічна промисловість. Аграрна продукція складає основу і надходжень до бюджету, і позицій по валютному курсу, і по платіжному балансу, і робочі місця. Це матиме надзвичайно серйозні наслідки», – застерігає Порошенко.

«По-друге, це прямо суперечить підписаній мною Угоді про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Суперечить правилам Світової організації торгівлі. І суперечить внутрішньому законодавству самого Європейського Союзу. Бо митні обмеження відносяться до виключної компетенції Європейської Комісії», – констатує п’ятий президент.

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Він пов’язує це з внутрішніми політичними проблемами окремих європейських держав. «В окремих країнах цього року мають відбутися вибори, і, намагаючись отримати популярність, що нібито вони демонструють піклування або протекціонізм щодо власних виробників, в такий спосіб порушують законодавство Європейського Союзу», – вважає Порошенко.

«Я активно зараз проводжу необхідні консультації з головою представництва Європейського Союзу в Україні паном Маасікасом, з головуючою країною в Європейському Союзі Швецією, її послом. Ми маємо активні консультації з Брюсселем, з Єврокомісією, і я оптимістично дивлюсь на вирішення проблеми», – говорить Порошенко.

«Я сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, якщо дії наші будуть максимально компетентні і рішучі. Сьогодні весь український уряд має бути в країнах ЄС, переконувати. Треба організувати виступи в парламентах, треба організувати спільне онлайн – засідання урядів для того, щоб використати всі аргументи – правові, політичні, аргументи солідарності, які дозволять захистити Україну. Бо ми не можемо допустити такого небезпечного прикладу, коли починається ерозія солідарності і підтримки України. Почнеться з цього – далі буде розвиватися в іншому напрямку. От цього ми точно допустити ніяк не можемо, бо від цього залежить виживання нашої держави», – резюмує Порошенко.