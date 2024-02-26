Японія анонсувала нові санкції проти Росії

Країни G7 зобов’язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження

Підтримка Києва залишається одним з основних пріоритетів Японії

Під час переговорів лідерів G7, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про намір запровадити додаткові санкції щодо російських громадян та організацій, висловлюючи солідарність із рішенням країн-учасниць групи G7. Про це повідомляє NHK.

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Глава японського уряду закликав об’єднатися довкола України на тлі складних обставин і бойових дій, що тривають. Він також запевнив, що підтримка Києва залишається одним з основних пріоритетів Японії у 2024 році.

Японія оголосила про введення нових санкцій після саміту лідерів країн G7. На саміті погодили вжити заходів, спрямованих на скорочення доходів Росії від експорту енергоресурсів.

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Країни G7 зобов’язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження.

Нагадаємо, Японія спрямує €1,25 млрд на підтримку своїх інвесторів в Україні.

За словами прем’єра, нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

Стало відомо, що США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії.

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«Під час зустрічі три сторони скоординували свої заходи експортного контролю, а також домовилися працювати спільно над встановленням партнерства з країнами Південно-Східної Азії з цього питання», – йдеться у повідомленні.

Насамперед це стосується експорту «ключових та нових технологій», повідомило міністерство.