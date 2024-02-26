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Японія анонсувала нові санкції проти Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Японія анонсувала нові санкції проти Росії
Країни G7 зобов’язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження
фото з відкритих джерел

Підтримка Києва залишається одним з основних пріоритетів Японії

Під час переговорів лідерів G7, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про намір запровадити додаткові санкції щодо російських громадян та організацій, висловлюючи солідарність із рішенням країн-учасниць групи G7. Про це повідомляє NHK.

Глава японського уряду закликав об’єднатися довкола України на тлі складних обставин і бойових дій, що тривають. Він також запевнив, що підтримка Києва залишається одним з основних пріоритетів Японії у 2024 році.

Японія оголосила про введення нових санкцій після саміту лідерів країн G7. На саміті погодили вжити заходів, спрямованих на скорочення доходів Росії від експорту енергоресурсів.

Країни G7 зобов’язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження.

Нагадаємо, Японія спрямує €1,25 млрд на підтримку своїх інвесторів в Україні.

За словами прем’єра, нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

Стало відомо, що США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії.

«Під час зустрічі три сторони скоординували свої заходи експортного контролю, а також домовилися працювати спільно над встановленням партнерства з країнами Південно-Східної Азії з цього питання», – йдеться у повідомленні.

Насамперед це стосується експорту «ключових та нових технологій», повідомило міністерство.

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Теги: міністр Японія санкції обмеження

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