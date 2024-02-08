Країни G7 мають намір покласти край «тіньовому флоту» Путіна – Bloomberg

Країни G-7 прагуть вивести російську нафту з тіньового флоту

Уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням. Про це пише Bloomberg.

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Представник Великої Британії заявила, що країни «великої сімки» прагнуть обмежити здатність Росії використовувати «величезний флот» танкерів, яким країна користується для транспортування нафти, в обхід західних послуг, таких як суди, страхування та фінанси.

«Ми хочемо повернути ці обсяги ресурсів флоту G7. Ми ускладнюємо Росії використання свого тіньового флоту, що, у свою чергу, приведе до повернення більшого обсягу ресурсів у флот «великої сімки», де постачальники послуг дотримуються обмежень (стелі цін на нафту – «Главком»)», – сказала керівник відділу з обмеження цін на нафту в Управлінні щодо здійснення фінансових санкцій Великої Британії Ольга Димитреску у підкасті NorthStandard – однієї з провідних світових компаній-страховиків від таких ризиків, як розливи нафти та зіткнення з кораблями.

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«Тіньовий флот» був значною перепоною для спроб обмежити торгівлю Москви, що є метою Заходу після вторгнення Росії в Україну. Право власності на ці судна важко відстежити, і це дозволяє Росії торгувати нафтою, не покладаючись на західне страхування та танкери. Хоча Кремль накопичив сотні цих кораблів, Дімітреску додала, що це значні витрати для країни-агерсора. За її оцінками, лише за рік Москва витратила на танкери $2,25 млрд.

Незважаючи на ефективність стратегія Москви уже не діє не так, як раніше. Посилене обмеження цін з боку США, які наприкінці 2023 року ввели санкції проти низки суден, що не відповідають вимогам, негативно позначилося на торгових партнерствах Росії. Наприклад, Індія почала постачання сирої нафти з Близького Сходу, посилаючись на те, що Москва нібито не може більше здійснювати контракти.

Євросоюз також зробив кроки щодо обмеження продажу старих танкерів невідомим власникам, що ускладнить поповнення «тіньового флоту». Західні країни активно працюють над тим, щоб поінформувати уряди про морські та екологічні ризики, пов’язані з порушенням обмеження ціни.

11 січня стало відомо, що США двічі закупили нафту у Росії за останні півтора роки за ціною, що перевищує їхню «стелю цін», згідно з даними американської статслужби. Дані показали, що 36,8 тис. барелів російської нафти США імпортували у жовтні 2023 року. Вартість покупки склала $2,7 млн, а ціна одного бареля нафти коштувала Вашингтону $74.

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10 січня видання Bloomberg заявило, що Росія зберігає рекордні темпи нафтовидобутку та активно відкриває нові свердловини, що вкотре демонструє провал санкцій Заходу. Також 21 грудня 2023 року група американських конгресменів запропонувала адміністрації США відмовитися від неефективних цінових обмежень щодо російської нафти і натомість посилити санкції проти енергетичної сфери РФ.

А вже 20 грудня міністерство фінансів США повідомило, що разом із союзниками оновило заходи щодо забезпечення стелі цін на нафту з Росії. Тепер від учасників ланцюжків поставок вимагатиметься доступ до додаткових додаткових витрат, наприклад, на страхування та фрахт. Там зазначили, що зосереджено підвищення ступеня дотримання вимог та інших витрат для РФ.