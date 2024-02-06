Євросоюз може обмежити пересування дипломатів з РФ Шенгенською зоною – Politico

На вихідних країни-члени ЄС збиралися, щоб обговорити свої побажання до 13-го пакету санкцій проти РФ

Чехія наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів

У Євросоюзі пропонують у межах 13-го пакета санкцій проти Росії обмежити поїздки російських дипломатів країнами, де вони акредитовані, і так заборонити їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони. Про це пише Politico.

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Як пише видання, минулими вихідними групи країн-членів збиралися, щоб обговорити свої побажання до 13-го пакету санкцій. У ЄС хочуть розробити новий пакет до дворічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами двох дипломатів ЄС, пакет міститиме здебільшого нові списки та заборону на експорт товарів подвійного призначення та військові товари для більшої кількості компаній. Один із дипломатів сказав, що часу занадто мало, щоб узгодити «щось більше».

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Ще одна ідея, яка обговорювалася, – обмежити поїздки російських дипломатів країною, де вони акредитовані, а не всією Шенгенською зоною.

Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів. Зокрема, чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.

Однак, за даними Politico, поки що неясно, як план буде реалізовано, адже поїздки всередині Шенгенської зони часто не контролюється. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський минулого року пропонував наполягати на біометричних паспортах для дипломатів.

Нагадаємо, у грудні міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що країни Євросоюзу мають обмежити пересування російських дипломатів та членів їхніх сімей державами-членами Шенгенської угоди. Чехія буде тиснути щодо прийняття ініціативи рештою країн ЄС.

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Раніше повідомлялося, що держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу.

Натомість Кремль відверто злякався можливого обмеження пересування дипломатів з країни-агресора територією Європи. За словами рупора президента РФ Дмитра Пєскова, обговорення у Євросоюзі таких ініціатив – це «дурість», таку думку він висловив під час інтерв'ю пропагандистському репортерові Івану Зарубіну.

Пєсков мотивував це тим, що в Євросоюзі дуже багато людей, які нібито потребують консульських послуг для своїх зв'язків із Росією. За його словами, у разі запровадження таких обмежень вони втратять це право.