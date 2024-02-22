США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії

Три країни скоординували свої заходи експортного контролю щодо поставок країні-агресору

Перші переговори щодо зміцнення тристоронньої співпраці в галузі контролю над експортом до Росії провели в четвер представники відповідних відомств Південної Кореї, США та Японії. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості.

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«Під час зустрічі у четвер три сторони скоординували свої заходи експортного контролю, а також домовилися працювати спільно над встановленням партнерства з країнами Південно-Східної Азії з цього питання», – йдеться у повідомленні. Насамперед це стосується експорту «ключових та нових технологій», повідомило міністерство.

Під час серпневого саміту президент Південної Кореї Юн Сук Ель, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися продовжувати зміцнювати співпрацю в галузі експортного контролю, «щоб запобігти використанню наших технологій військового чи подвійного призначення, які потенційно можуть загрожувати міжнародному миру», – нагадало агентство.

Нагадаємо, Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні – відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.За словами прем’єра, нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.