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США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії
США, Південна Корея та Японія обговорили питання посилення боротьби із Росією
фото із відкритих джерел

Три країни скоординували свої заходи експортного контролю щодо поставок країні-агресору

Перші переговори щодо зміцнення тристоронньої співпраці в галузі контролю над експортом до Росії провели в четвер представники відповідних відомств Південної Кореї, США та Японії. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості.

«Під час зустрічі у четвер три сторони скоординували свої заходи експортного контролю, а також домовилися працювати спільно над встановленням партнерства з країнами Південно-Східної Азії з цього питання», – йдеться у повідомленні. Насамперед це стосується експорту «ключових та нових технологій», повідомило міністерство.

Під час серпневого саміту президент Південної Кореї Юн Сук Ель, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися продовжувати зміцнювати співпрацю в галузі експортного контролю, «щоб запобігти використанню наших технологій військового чи подвійного призначення, які потенційно можуть загрожувати міжнародному миру», – нагадало агентство.

Нагадаємо, Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні – відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.За словами прем’єра, нова програма експортно-кредитного агентства Японії Nexi буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

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Теги: росія президент документи бізнес експорт санкції Японія Південна Корея міністр США переговори

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