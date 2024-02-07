Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році

Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше

Зеленський разом з Боррелем обговорили конфіскацію російських активів

Україна має завдати Росії максимальних системних втрат. Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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«Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше», – зазначив він.

Також президент поінформував, що разом з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем обговорив конфіскацію російських активів.

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«Справді потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доведе нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста», – сказав Зеленський.

Крім того, глава України та Боррель поспілкувалися про європейське рішення щодо мільйона снарядів для артилерії.

«Пан Боррель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані. Також сьогодні говорили й про ключові питання наших безпекових відносин – України та Європейського Союзу. Очікуємо, щоб створення Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру відбулося максимально ефективно», – зазначив президент.

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Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Політик в Україні вчетверте за час повномасштабного вторгнення. Він прибув до столиці для того, щоб «обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС».

До слова, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.

Зокрема, Європейський Союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад $250 млрд, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України.

Як повідомлялося, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи.