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Єгипет вигадав, як ускладнити життя російським туристам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єгипет вигадав, як ускладнити життя російським туристам
Росіян змусять у Єгипті розраховуватись готівковими доларами
фото: із відкритих джерел

Єгипет планує заробляти більше доларів на туристах 

Єгипет планує активніше «вичавлювати» із іноземних туристів долари, при чому чи не найбільше це вдарить по росіянах, яким все важче отримати американську валюту для розрахунків. Такий висновок зробило російське видання «Турпром», посилаючись на останні поправки у низку законодавчих актів від єгипетського кабміну, що присвячені стягненню оплати з іноземців.

Так, усім, хто бував у Єгипті, відомо: саме в доларах доводиться оплачувати візові та інші збори, зокрема і в консульствах Єгипту. Але на цьому єгиптяни не планують обмежуватись.

У іноземній валюті будуть брати з туристів практично всі галузі, що так чи інакше стикаються з ними – приміром, екскурсійні агенції, медичні установи, мобільні оператори чи транспортні компанії. Плату у валюті з «довготривалих» іноземців будуть вимагати також комунальні та податкові служби.

Ще одним джерелом валютних надходжень планують зробити транспорт. Зокрема Єгипет активно рекламує розвиток залізничних ліній між «червономорськими» курортами та центрами тяжіння екскурсантів – такими як Луксор. Так от, при купівлі квитків на ці потяги з іноземців також прийматимуть оплату лише у доларі.

Щодо екскурсій, то тут у громадян країни-агресора уже виникли специфічні проблеми, додають джерела. Справа в тому, що з березня 2023 року оплачувати відвідування Пірамід та інших відомих єгипетських пам'яток можна лише банківською картою, які у росіян поза територією країни Путіна не працюють. 

Усі ці зміни нині перебувають у затвердженні влади Єгипту. Якщо ініціативи будуть погоджені, то зміни запрацюють вже з 2024 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з літа цього року популярні туристичні об’єкти Єгипту не приймають готівку. Квитки на більшість екскурсів можна придбати лише за допомогою банківської картки, а найближчим часом готівкову оплату зовсім заборонять на всі туристичних об’єктах. Цю новину розміщено на сайті міністерства туризму Єгипту. Таке рішення в міністерстві пояснили цифровою трансформацією туристичної сфери.

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Теги: валюта росіяни туризм новости транспорт мобільні оператори Єгипет

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