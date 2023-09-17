«Іскандери» на кордоні: експерт оцінив ризики для мирних міст України

Росіянам необхідно відновити недоторканний запас ракет

РФ розгорнула вздовж українського кордону понад 40 пускових установок балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля «Іскандер». Військовий експерт Роман Світан упевнений, що вони не становлять значної загрози для українських мирних міст.

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Світан наголосив, що до цього часу РФ значно вичерпала свою запаси ракет для «Іскандера», тому жодної нової проблеми розгортання комплексів не створить.

«Якби не 50, припустимо, «Іскандерів», розгорталося, а 500 – загроза була приблизно однаковою. У них всього 250 балістичних і крилатих ракет для «Іскандерів» на цей момент. Це не те, що було торік, коли кілька тисяч ракет у них було готових, вони хвилями йшли, по 50, по 70 ракет. Зараз у них всього 250. І що таке комплексів на 250 ракет? По п'ять ракет на комплекс? Він дві ракети відстрілює. Тобто кожен комплекс може стрельнути два з половиною рази. А ми вже прийняли ракет у кілька разів більше. Тому жодної нової проблеми це абсолютно не несе», – сказав він.

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Експерт також наголосив, що росіянам необхідно відновити недоторканний запас ракет, тож з усієї наявної кількості вони зможуть випустити по Україні близько половини.

«Вони всі 250 ракет не вистрілюватимуть, їм же треба залишати щось під ядерні боєголовки в режимі «недоторканний запас». Тобто більше сотні ракет точно залишаться. Тому ці 50 комплексів один пуск за великим рахунком можуть все зробити, не більше», – додав він.

Світан також акцентував, що Україна готова до того, що РФ буде атакувати ракетами.

«Росіяни намагатимуться завдати ударів по нашій логістиці, по нашій енергоструктурі, по життєво важливих системах держави, однозначно. Але ми теж до цього готові. Якщо порівняти з минулим роком, у нас в кілька разів зросла щільність ППО, кількість зенітно-ракетних комплексів, модифікації та якість ППО. У нас є практично все – від Stinger до Patriot, нехай не в достатній кількості. ... Гірше, ніж минулого року, точно не буде, буде легше», – стверджує експерт.

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Нагадаємо, Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста.

Нагадаємо, росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України. При цьому очікуються комбіновані удари.

Також контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Раніше повідомлялося, що українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.