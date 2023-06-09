Популярна курортна країна заборонила туристам готівку: влада знайшла пояснення

Єгипет ухвалив рішення про цифрову трансформацію туристичної сфери

З літа цього року популярні туристичні об’єкти Єгипту не будуть приймати готівку. Квитки на більшість екскурсів можна буде придбати лише за допомогою банківської картки, а найближчим часом готівкову оплату зовсім заборонять на всі туристичних об’єктах. Цю новину розміщено на сайті міністерства туризму Єгипту. Таке рішення в міністерстві пояснили цифровою трансформацією туристичної сфери.

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Уже з червня готівку не приймають на таких об’єктах:

піраміди Гізи;

Єгипетський музей в Тахрірі;

Цитадель Салах ад-Дін;

Нубійський музей;

Храми в Асуані;

На всіх об’єктах в Асковані.

Розрахуватись готівкою за квитки в музеї та археологічні місця тепер буде неможливо. Розрахунок повністю переходить на безготівковий. Платити готівкою можна зараз лише шкільним екскурсіям, і то лише тимчасово. Найближчим часом у Єгипті буде завершено запуск електронного порталу, який дозволить школярам заздалегідь бронювати шкільні поїздки та оплачувати їх за допомогою банківської картки. експеримент з оплати квитків банківськими картками відбувався з лютого в храмах Асуани і показав досить хороші результати. Тож всі туристичні об’єкти в Асуані перейшли на платежі банківськими картками. Тепер таку практику впроваджують у решті регіонів Єгипту.

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Перехід чергової групи туристичних об’єктів країни на безготівковий розрахунок очікується вже в середині червня. Платіжна система зі всіма типами банківських карток буде поступово впроваджуватися як єдина для покупки квитків на відвідування всіх музеїв та археологічних пам’яток по всій країні. На цьому наголосили в єгипетському міністерстві культури.

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Вона напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Як зазначають ЗМІ, інцидент стався біля пляжу одного з готелів. Дівчина змогла врятуватися, на відміну її супутника. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді можна помітити кілька людей, які намагаються врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега. Згодом стало відомо, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов із Архангельської області.