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Популярна курортна країна заборонила туристам готівку: влада знайшла пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Популярна курортна країна заборонила туристам готівку: влада знайшла пояснення
Відтепер у Єгипті оплатити екскурсії можна буде лише банківською карткою
фото з відкритих джерел

Єгипет ухвалив рішення про цифрову трансформацію туристичної сфери

З літа цього року популярні туристичні об’єкти Єгипту не будуть приймати готівку. Квитки на більшість екскурсів можна буде придбати лише за допомогою банківської картки, а найближчим часом готівкову оплату зовсім заборонять на всі туристичних об’єктах. Цю новину розміщено на сайті міністерства туризму Єгипту. Таке рішення в міністерстві пояснили цифровою трансформацією туристичної сфери.

Уже з червня готівку не приймають на таких об’єктах:

  • піраміди Гізи;
  • Єгипетський музей в Тахрірі;
  • Цитадель Салах ад-Дін;
  • Нубійський музей;
  • Храми в Асуані;
  • На всіх об’єктах в Асковані. 

Розрахуватись готівкою за квитки в музеї та археологічні місця тепер буде неможливо. Розрахунок повністю переходить на безготівковий. Платити готівкою можна зараз лише шкільним екскурсіям, і то лише тимчасово. Найближчим часом у Єгипті буде завершено запуск електронного порталу, який дозволить школярам заздалегідь бронювати шкільні поїздки та оплачувати їх за допомогою банківської картки.  експеримент з оплати квитків банківськими картками відбувався з лютого в храмах Асуани і показав досить хороші результати. Тож всі туристичні об’єкти в Асуані перейшли на платежі банківськими картками. Тепер таку практику впроваджують у решті регіонів Єгипту. 

Перехід чергової групи туристичних об’єктів країни на безготівковий розрахунок очікується вже в середині червня. Платіжна система зі всіма типами банківських карток буде поступово впроваджуватися як єдина для покупки квитків на відвідування всіх музеїв та археологічних пам’яток по всій країні. На цьому наголосили в єгипетському міністерстві культури. 

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Вона напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Як зазначають ЗМІ, інцидент стався біля пляжу одного з готелів. Дівчина змогла врятуватися, на відміну її супутника. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді можна помітити кілька людей, які намагаються врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега. Згодом стало відомо, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов із Архангельської області.

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Теги: гроші Єгипет влада музей

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