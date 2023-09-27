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Сім’я з Білгородщини записала свого 11-річного сина до лав тероборони (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сім’я з Білгородщини записала свого 11-річного сина до лав тероборони (фото)
Сім'я відвідує усі заняття з військового вишколу, розвиваючи навички тактичного бою, орієнтування у просторі та надання першої допомоги
фото: російські ЗМІ

11-річний Святогор опинився у теробороні завдяки батькові

В місті Губкіно Білгородської області батьки записали до лав територіальної самооборони свого 11-річного сина. Про це пише місцевий портал Gubtrk.ru.

Батько дитини, який узяв позивний Чорний, вступив до тероборони наприкінці листопада 2022 року. Наразі він займає позицію командира розвідувальної роти та заступника командира батальйону. Через деякий час до чоловіка приєдналися дружина з позивним Керрі та син Святогор.

Сім’я з Білгородщини записала свого 11-річного сина до лав тероборони
Сім’я з Білгородщини записала свого 11-річного сина до лав тероборони
фото: російські ЗМІ

За словами Чорного, сім'я відвідує усі заняття з військового вишколу, розвиваючи навички тактичного бою, орієнтування у просторі та надання першої допомоги.

Як розповів 11-річний Святогор, він опинився у теробороні завдяки батькові. Його вчителі та знайомі підтримали це рішення. За словами хлопчика, він уже давно захоплюється військовою тематикою, а також займається у військово-патріотичному клубі та мріє вступити до Нахімовського військово-морського училища.

Своєю чергою, Керрі поділилася, що до тероборони її зацікавила через розповіді чоловіка.

«Щоб бути ближчим до чоловіка, вирішила ходити на тренування, а потім і з'явився до цього великий інтерес. Тепер наша сім'я не пропускає жодного заняття», – сказала жінка.

Нагадаємо, Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік.

До слова, більшість росіян переконані, що влада проведе нову хвилю мобілізації, проте не всі її підтримують.

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Теги: дитина тероборона війна росіяни

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