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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Крим став реальним щоденним полем бою

glavcom.ua
Після удару СБУ росіяни втратили свою найсучаснішу установку ПВО «Тріумф»
фото з відкритих джерел

30 річних бюджетів Євпаторії в повітря

Економіка війни – один з ключів, який дозволяє аналізувати події та робити прогнози на майбутнє. Втішні «економічні» новини прийшли днями з Євпаторії. Після удару СБУ росіяни втратили свою найсучаснішу установку ПВО «Тріумф». Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. Далі дві крилаті ракети «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф». А тепер увага: вартість установки 1,2 мільярди (!!!) у.е.

Це величезні цифри одноденних втрат навіть для російської армії. Для порівняння – це понад 30 річних бюджетів міста Євпаторія, в якому ця установка і була розташована. Мабуть не треба казати, що вартість безпілотників СБУ та ракет «Нептун» в десятки разів менше. Але крім чисто економічного є і військовий аспект. Знищена ключова ланка системи ПВО півострова, що ставить під питання функціонування всієї системи протиповітряної оборони Криму. Знищена установка, яку рф рекламувала як найкращу і найсучаснішу.

Що ж схоже «оксамитовий сезон» в окупованому Криму буде проходити не менш цікаво ніж сезон основний. За який, нагадаю, СБУ провела цілу серію вдалих операцій. Підірвала Кримський міст, знищила склади боєприпасів, неодноразово морські дрони Служби вдало атакували кораблі Чорноморського флоту рф.

Найголовніший висновок – після операцій СБУ Крим став реальним щоденним полем бою. Де злітають мости і склади, знищуються кораблі і підводні човни. І це поле бою тепер значно гірше прикрите ППО. А значить нові бавовни, які обіцяє окупантам голова СБУ Малюк, будуть відбуватись ще частіше.

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Джерело
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Теги: радари Кримський міст росіяни Крим

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Тарас Загородній

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