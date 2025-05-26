Духовний радник Трампа засудив атаки Росії по Україні

Бернс: Такі дії не лише завдають масштабної шкоди мирному населенню, але й руйнують основи гуманності та правил ведення війни

Духовний радник Трампа Марк Бенс закликав міжнародну спільноту до негайної та рішучої реакції, щоб притягнути винних до відповідальності

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, виступив із різкою критикою на адресу Росії через останні ракетні удари по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі X.

У своїй заяві Бернс охарактеризував російські обстріли Києва як«кричуще порушення міжнародного права» і воєнні злочини. Він підкреслив, що ці атаки були спрямовані на цивільні об’єкти та житлові райони, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

«Такі дії не лише завдають масштабної шкоди мирному населенню, але й руйнують основи гуманності та правил ведення війни, які чітко забороняють напади на цивільних осіб», – написав пастор.

Бернс також закликав міжнародну спільноту до негайної та рішучої реакції, щоб притягнути винних до відповідальності та захистити життя невинних людей, які страждають від бойових дій.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

До слова, президент США Дональд Трамп «невдоволений» Путіним та він не знає, що з ним сталося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Трамп заявив, що «невдоволений» діями Володимира Путіна – «вбивством багатьох людей».

«Я не знаю, що, чорт забирай, трапилося з Путіним», – каже він. «Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається».