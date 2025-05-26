Трамп відклав введення мит для Європи – Bloomberg

Трамп відклав введення мит для Євросоюзу до 9 липня





США перенесли термін введення мит для європейських товарів у розмірі 50% до 9 липня. Як пише «Главком», про це повідомило Bloomberg з посиланням на слова американського президента Дональда Трампа.

«У нас була дуже приємна розмова, я погодився перенести (дедлайн стосовно мит, – «Главком»)», – сказав він за підсумками телефонної розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляєн в Х також назвала дзвінок «хорошим» та зазначила, що сторонам для досягнення «вигідної угоди» знадобиться час до 9 липня. Bloomberg нагадує, що цього дня закінчиться термін припинення дії 20% мит, якими раніше Трамп погрожував обкласти імпорт із Євросоюзу. Наразі ставка становить 10%. Підвищити мито до 50% він пригрозив уже з 1 червня.

Згідно з розрахунками Bloomberg Economics, якщо Трамп запровадить 50-відсоткові мита, то це торкнеться торгівлі товарами між США та ЄС на суму $321 млрд, знизить американський ВВП майже на 0,6% та підвищить ціни більш ніж на 0,3%.

Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер раніше заявив, що складність переговорів про тарифи з Європою полягає в тому, що Вашингтон веде їх з усім блоком і намагається усунути торгові бар'єри в контактах з окремими європейськими країнами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

Водночас The Washington Post пише, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску.