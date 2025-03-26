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ЄС слід запасатися водою та їжею на випадок кризи – El País

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС слід запасатися водою та їжею на випадок кризи – El País
Європейці мають мати запаси, аби протриматись щонайменше 72 години
фото: euractiv.com

Брюссель закликає європейські домогосподарства робити запаси на випадок кліматичної кризи чи війни

Єврокомісія вважає, що всі європейські домогосподарства повинні мати запаси води, медикаментів, батарейок та продуктів, щоби протриматися протягом 72 годин без зовнішньої допомоги у разі кризи. Як повідомляє «Главком», про це пише іспанська газета El País з посиланням на проєкт стратегії, яку має презентувати Брюссель.

За версією видання, Єврокомісія попереджає, що Європа має бути готовою до потенційного конфлікту, а також до кібератак, пандемій та наслідків кліматичної кризи. «Ми повинні підготуватися до інцидентів та міжсекторальних криз у великих масштабах, включаючи можливість збройної агресії, яка торкається однієї чи кількох держав-членів», – йдеться у проєкті документа. При цьому газета уточнює, що до стратегії ще можуть бути внесені зміни.

Брюссель попереджає, що «ЄС має бути спроможним розвернути всі доступні кошти та активи на підтримку держав-членів», «це може включати військові ресурси». El País пише, що ЄС також планує створити цифрову платформу, щоб громадяни та мандрівники могли отримати інформацію про ризики та доступні варіанти (наприклад, укриття – «Главком») у разі кризової ситуації. Крім того, Єврокомісія  розглядає можливість координації на європейському рівні стратегічних запасів ліків, енергії та навіть продуктів.

«У разі збройної агресії збройні сили потребуватимуть громадянської підтримки, щоб гарантувати безперервне функціонування держави та суспільства», – йдеться проєкті.

За інформацією видання, нова європейська стратегія, яка має бути представлена ​​у середу, є частиною ширшого пакету для підготовки ЄС до будь-якої загрози до 2030 року.

Нагадаємо, кожна родина Норвегії отримала листівки зі списком запасів, які вони мають зробити у разі надзвичайних ситуацій. Людям радять тримати вдома бутильовану воду, їжу, свічки, радіоприймач, готівку та таблетки йоду. Схожа листівка була опублікована ще в 2018 році, проте тепер вона зазнала змін.

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Теги: Європа продукти укриття Єврокомісія Брюссель

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