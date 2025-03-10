Оглянули руйнації та читали лекції з укриття. Нобелівські лавреати відвідали Україну

Лавреати читали лекції та проводили панельні дискусії під час повітряної тривоги в бомбосховищах навчальних закладів

Лавреати Нобелівської премії з фізики Ференц Kpayc і Серж Арош приїхали до України, щоб висловити свою підтримку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Нобелівської премії.

«Ми отримали цю неймовірну, неймовірну нагороду. Із цим пов’язана відповідальність – не лише в науковому світі, але й відповідальність перед людством загалом», – наголосив Краус.

Лавреати читали лекції та проводили панельні дискусії під час повітряної тривоги в бомбосховищах Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету. Вони говорили про квантову науку та вплив досліджень, що виникли із цікавості.

Фізики також оглянули зруйновані будівлі одного з вишів, відвідали підземну школу біля лінії фронту й дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, яку росія обстріляла 8 липня 2024 року.

Також вони привезли петицію, підписану понад 120 лавреатами Нобелівської премії. Документ передали очільниці «Центру громадянських свобод» Олександрі Матвійчук, яку у 2022 році нагородили Нобелівською премією миру. У цьому листі нобелівські лавреати з усіх дисциплін висловили солідарність з Україною, вимагаючи фінансової компенсації з російських підсанкційних активів для відновлення та підтримки постраждалих від війни.

Нагадємо, у березні 2024 року, десятки нобелівських лавреатів підписали відкрите звернення до світових лідерів із закликом суттєво збільшити допомогу Україні та не визнавати переобрання Володимира Путіна президентом РФ. Про це йдеться у зверненні, яке опублікувало видання T-invariant.

Свій підпис у цьому зверненні поставила українська правозахисниця Олександра Матвійчук, очільниця «Центру громадянських свобод», який отримав премію у 2022 році. Науковці закликають суттєво збільшити допомогу Україні, яка має перемогти, а не просто «не програти».

До слова, одним з ініціаторів листа вчених є російсько-американський хімік Олександр Кабанов. Він – професор фармацевтичного факультету, директор Центру нанотехнологій у доставці ліків і співдиректор Каролінського інституту наномедицини при Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл.

В інтерв'ю «Главкому» Олександр Кабанов пояснив, на який результат від публікації відкритого листа очікує він та колеги, як у цьому може допомогти досвід Ейнштейна, а також застеріг про небезпеку повторення Мюнхенської угоди 1938 року