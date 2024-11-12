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«Готуйте запаси для війни»: у Норвегії родини отримали «тривожну» брошуру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Готуйте запаси для війни»: у Норвегії родини отримали «тривожну» брошуру
Норвежцям радять запасатись водою, паливом і таблетками йоду
фото із відкритих джерел

Норвегія розіслала кожній родині брошуру про те, як підготуватися до надзвичайної ситуації

Кожна родина Норвегії отримала листівки зі списком запасів, які вони мають зробити у разі надзвичайних ситуацій. Як пише The Sunday Times, людям радять тримати вдома бутильовану воду, їжу, свічки, радіоприймач, готівку та таблетки йоду. Схожа листівка була опублікована ще в 2018 році, проте тепер вона зазнала змін.

Керівниця Директорату цивільного захисту Елізабет Аарсатер каже про підвищені ризики безпеки для країни. «Брошура 2018 року була опублікована з легкою посмішкою. Зараз вона вже не з легкою посмішкою. Це реальність. Шість років тому ми говорили про запас їжі та води на три дні, а зараз просимо людей подбати про себе протягом одного тижня», – каже вона. 

Аарсатер зазначила, що одним із найбільших ризиків є зміна клімату, оскільки для Норвегії це більш актуально. «Але, звичайно, війна – це те, що турбує людей. Якби ми не боялися ядерного удару, ми не включали б пораду про таблетки йоду» – додала вона.

Директор Норвезького інституту оборонних досліджень К'єлл Інге не вважає, що Москва ризикне розпочати війну проти НАТО. «Бо вона очевидно програє таку війну. Але саме тому Росія використовує всілякі гібридні методи», – додав він.

Норвегія вже зазнавала гібридних атак з боку Росії. Одне з недавніх опитувань показало, що 64% ​​громадян країни стурбовані війною або нападом, 82% – диверсіями на об'єктах критичної інфраструктури, а 91% – кібератакою.

Нагадаємо, Швеція та Норвегія, які були «попереду планети всієї» щодо створення «суспільства без готівки», виявили ризики, які змусили їх відмовитися від своїх початкових намірів з міркувань безпеки та загроз з боку Росії. Міністерство оборони радить людям регулярно використовувати готівку та мати в запасі щонайменше тижневий запас готівки.

Шведський уряд повністю переглянув свою оборонну стратегію та стратегію готовності, приєднавшись до НАТО, започаткувавши нову форму національної служби та відновивши своє агентство психологічного захисту для боротьби з дезінформацією з боку Росії та інших ворогів. Норвегія такж посилила контроль на кордоні з Росією.

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Теги: росія війна Норвегія

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