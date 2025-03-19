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Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС
Представники Європейського банку реконструкції та розвитку відвідали Чорнобильську АЕС
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Фахівців ЄБРР вразили масштаби руйнувань внаслідок атаки російського дрона на Чорнобильську АЕС

На Чорнобильській АЕС відбувся візит представників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Провідні менеджери Департаменту ядерної безпеки оглянули пошкодження на технологічній будівлі Нового безпечного конфайнменту (НБК), простір під Аркою та північний гараж системи основних кранів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження. 

Повідомляється, що фахівців ЄБРР вразили масштаби руйнувань.

Фахівців ЄБРР вразили масштаби руйнувань внаслідок атаки російського дрона на Чорнобильську АЕС
Фахівців ЄБРР вразили масштаби руйнувань внаслідок атаки російського дрона на Чорнобильську АЕС
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

«У ході робочої наради з адміністрацією ЧАЕС було обговорено подальші кроки з оцінки наслідків атаки. Зібрані дані будуть представлені на Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ), що стане основою для розробки плану подальших дій», – йдеться у повідомленні.

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Представники Європейського банку реконструкції та розвитку відвідали Чорнобильську АЕС
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Зазначається, що ще 4 березня на позачерговому засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля  за участі ЄБРР, Міндовкілля та Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) було ухвалено рішення про виділення 400 тис. євро з адміністративного бюджету Рахунку. Ці кошти спрямовані на експертну оцінку пошкоджень НБК, що є першочерговим кроком до швидкого та якісного відновлення конструкції.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 лютого завдали удару по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Атака російського дрона на Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» створила серйозні ризики для безпеки об’єкта, що має критичне значення для довкілля та ядерної безпеки. ЄБРР та українська сторона оперативно реагують на ситуацію, залучаючи міжнародні ресурси для оцінки та подальшого усунення пошкоджень. Це вкотре підкреслює важливість міжнародної підтримки у сфері ядерної безпеки України. 

До слова, майбутнє Чорнобильської зони відчуження як туристичного напряму залежить від завершення військових дій. Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко нагадав, що до повномасштабного вторгнення Чорнобильську зону регулярно відвідували як українські, так й іноземні туристи – побачити легендарні місця, оспівані зокрема в іграх. Але війна змінила обставини.

Теги: дрон ЄБРР Чорнобильська АЕС укриття

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