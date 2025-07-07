Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale
Представники китайських посольств у низці країн лобіювали відмову від французьких винищувачів, пропонуючи свої літаки
фото: Мілітарний

Китайські військові аташе активно поширювали сумніви щодо ефективності Rafale серед країн-партнерів Франції

Французька розвідка підозрює, що Китай міг використати свої дипломатичні структури для проведення масштабної інформаційної кампанії проти винищувачів Rafale. Ці літаки, які стоять на озброєнні Індії, брали участь у бойових зіткненнях із Пакистаном у травні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Згідно з даними, зібраними французькими спецслужбами, китайські військові аташе активно поширювали сумніви щодо ефективності Rafale серед країн-партнерів Франції та потенційних покупців. У Парижі вважають це спробою послабити позиції компанії Dassault Aviation на ринку озброєнь високих технологій, водночас просуваючи китайську альтернативу.

У доповіді наголошується, що представники китайських посольств у низці країн лобіювали відмову від французьких винищувачів, пропонуючи натомість авіатехніку китайського виробництва. Це, на думку французьких фахівців, виглядає як спланована дезінформаційна кампанія.

Протистояння між Індією та Пакистаном, яке тривало чотири дні у травні, супроводжувалося залученням десятків бойових літаків. Індія використовувала французькі Rafale, а Пакистан – китайські винищувачі. Пакистанська сторона заявила про знищення трьох Rafale та ще двох літаків інших моделей. Водночас Індія підтвердила втрати, але не вказала кількість.

Голова ВПС Франції Жером Беланже визнав втрату одного Rafale, одного російського Су та одного Mirage 2000. Це стала перша задокументована бойова втрата винищувача Rafale.

Також французькі дослідники виявили ознаки масштабної онлайн-кампанії: понад 1000 фейкових акаунтів, використання штучного інтелекту для створення підроблених зображень уламків, а також кадри з відеоігор, які подавали як справжні бойові зйомки.

Хоча прямих доказів втручання китайського уряду немає, французька розвідка вважає, що саме офіційні особи з Китаю рекомендували низці держав відмовитися від співпраці з Dassault Aviation.

У Міністерстві оборони Франції підтвердили, що Rafale став мішенню масштабної кампанії дезінформації, спрямованої на просування переваг китайського озброєння.

Наразі літаки Rafale закупили або замовили вісім країн, серед яких Єгипет, Індія, Катар, Греція, Індонезія, Хорватія, Сербія та ОАЕ. Усього компанія Dassault продала 533 таких машини, з яких 323 пішли на експорт. Індонезія, яка вже замовила 42 літаки, розглядає можливість додаткової закупівлі.

Раніше ми писали, що під час візиту до Парижа міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий до тіснішої співпраці з Францією у сферах ядерної енергетики, авіації, штучного інтелекту, зеленої енергетики та біотехнологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Крім економічного співробітництва, Китай також налаштований посилити стратегічну координацію з Францією у питаннях війни в Україні та напруженої ситуації на Близькому Сході.

Теги: розвідка Китай винищувач Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повільні, але надзвичайно руйнівні дрони «Герань» відіграли важливу роль у посиленні російських атак
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
Вчора, 20:12
Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії
Генсек НАТО спрогнозував нову війну
5 липня, 22:01
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49
У Китаї дворічний хлопчик вижив, впавши з 20-поверхової будівлі
Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї
4 липня, 13:04
Китайська сторона послідовно стверджує, що дотримується нейтралітету у війні
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
26 червня, 17:32
Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт чітко дала зрозуміти, що адміністрація хоче вжити заходів після витоку інформації
Білий дім планує обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом
26 червня, 03:04
Розробка ядерної зброї залишається важливим питанням для Ірану
Чи створює Іран ядерну зброю: дані розвідки США
19 червня, 09:52
Китайський лідер: «Світ рухається далі. Завжди»
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін
17 червня, 13:01
Китай попереджає своїх громадян, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном лише загострюється
Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль
17 червня, 04:49

Політика

Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale
Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale
Трамп відповів, чому не надає Україні таку ж допомогу, як і Ізраїлю
Трамп відповів, чому не надає Україні таку ж допомогу, як і Ізраїлю
Стало відомо, коли Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі
Стало відомо, коли Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі
Нетаньяху: Ізраїль не допустить присутності ХАМАС у Газі
Нетаньяху: Ізраїль не допустить присутності ХАМАС у Газі
Маск анонсував перший з'їзд своєї нової партії
Маск анонсував перший з'їзд своєї нової партії
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
44K
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
21K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
12K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
8912
Пішла з життя легендарна українська шахістка

Новини

Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua