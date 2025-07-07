Франція звинувачує Китай у кампанії проти винищувачів Rafale

Представники китайських посольств у низці країн лобіювали відмову від французьких винищувачів, пропонуючи свої літаки

Китайські військові аташе активно поширювали сумніви щодо ефективності Rafale серед країн-партнерів Франції

Французька розвідка підозрює, що Китай міг використати свої дипломатичні структури для проведення масштабної інформаційної кампанії проти винищувачів Rafale. Ці літаки, які стоять на озброєнні Індії, брали участь у бойових зіткненнях із Пакистаном у травні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Згідно з даними, зібраними французькими спецслужбами, китайські військові аташе активно поширювали сумніви щодо ефективності Rafale серед країн-партнерів Франції та потенційних покупців. У Парижі вважають це спробою послабити позиції компанії Dassault Aviation на ринку озброєнь високих технологій, водночас просуваючи китайську альтернативу.

У доповіді наголошується, що представники китайських посольств у низці країн лобіювали відмову від французьких винищувачів, пропонуючи натомість авіатехніку китайського виробництва. Це, на думку французьких фахівців, виглядає як спланована дезінформаційна кампанія.

Протистояння між Індією та Пакистаном, яке тривало чотири дні у травні, супроводжувалося залученням десятків бойових літаків. Індія використовувала французькі Rafale, а Пакистан – китайські винищувачі. Пакистанська сторона заявила про знищення трьох Rafale та ще двох літаків інших моделей. Водночас Індія підтвердила втрати, але не вказала кількість.

Голова ВПС Франції Жером Беланже визнав втрату одного Rafale, одного російського Су та одного Mirage 2000. Це стала перша задокументована бойова втрата винищувача Rafale.

Також французькі дослідники виявили ознаки масштабної онлайн-кампанії: понад 1000 фейкових акаунтів, використання штучного інтелекту для створення підроблених зображень уламків, а також кадри з відеоігор, які подавали як справжні бойові зйомки.

Хоча прямих доказів втручання китайського уряду немає, французька розвідка вважає, що саме офіційні особи з Китаю рекомендували низці держав відмовитися від співпраці з Dassault Aviation.

У Міністерстві оборони Франції підтвердили, що Rafale став мішенню масштабної кампанії дезінформації, спрямованої на просування переваг китайського озброєння.

Наразі літаки Rafale закупили або замовили вісім країн, серед яких Єгипет, Індія, Катар, Греція, Індонезія, Хорватія, Сербія та ОАЕ. Усього компанія Dassault продала 533 таких машини, з яких 323 пішли на експорт. Індонезія, яка вже замовила 42 літаки, розглядає можливість додаткової закупівлі.

Раніше ми писали, що під час візиту до Парижа міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий до тіснішої співпраці з Францією у сферах ядерної енергетики, авіації, штучного інтелекту, зеленої енергетики та біотехнологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Крім економічного співробітництва, Китай також налаштований посилити стратегічну координацію з Францією у питаннях війни в Україні та напруженої ситуації на Близькому Сході.