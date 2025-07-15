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США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT
Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження
фото з відкритих джерел

Цей варіант обговорюється паралельно із заявами Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ

США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Видання зауважує, що ініціатива Трампа з’явилася на тлі зростаючого тиску з боку американських законодавців, які закликають до більш жорстких економічних заходів проти Кремля. У той самий час лідери ЄС також скоординували зусилля задля посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше ми писали, що Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

Також президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Теги: Дональд Трамп санкції США росія

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