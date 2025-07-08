Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак
Німеччина заявила, що загроза персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Берлін викликав китайського посла

Китай застосував лазер проти німецького військового літака в Червоному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини.

«Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака в рамках операції ЄС Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – йдеться у дописі.

Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак фото 1
скриншот

Зокрема, Берлін викликав китайського посла у зв'язку з цим інцидентом.

Операція Aspides – це місія Європейського Союзу з морської безпеки, яка офіційно розпочалася у лютому 2024 року. Її проводять у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах для захисту міжнародного судноплавства від атак хуситів – єменського повстанського угруповання, яке підтримує Іран. Головна мета операції – гарантувати свободу мореплавства та захищати торгові судна ЄС і його союзників від нападів, передусім ракетних та дронових, які почастішали наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що Євросоюз запустив військово-морську місію у Червоному морі.

Читайте також:

Теги: Німеччина Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президентів України та США
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
26 червня, 09:02
Трамп заявив про підписання угоди з Китаєм
Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм
27 червня, 03:53
Японія зробила звернення до Китаю
Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки
10 червня, 13:29
Китай та США намагаються укласти нові торговельні домовленості
Рекордне падіння експорту Китаю до США: Bloomberg розкрив, чого чекати
11 червня, 13:56
Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році
У Німеччині невідомий зарізав непереможного чеченського боксера
15 червня, 19:00
Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
21 червня, 15:58
Станом на сьогодні не існує ліків або вакцин від жодного з вірусів
Викликають запалення мозку. Вчені в Китаї виявили два смертельні для людей віруси
25 червня, 15:50
У Китаї дворічний хлопчик вижив, впавши з 20-поверхової будівлі
Хлопчик дивом вижив після падіння з хмарочоса у Китаї
4 липня, 13:04
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
30 червня, 06:51

Політика

МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
Кремль «цінує» Трампа. Пєсков назвав умову виключення США з переліку «недружніх країн»
Кремль «цінує» Трампа. Пєсков назвав умову виключення США з переліку «недружніх країн»
Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак
Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
Нетаньягу озвучив позицію Ізраїлю щодо Палестини
Нетаньягу озвучив позицію Ізраїлю щодо Палестини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
25K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
17K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
8446
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
7934
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua