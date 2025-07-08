Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак
Берлін викликав китайського посла
Китай застосував лазер проти німецького військового літака в Червоному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини.
«Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака в рамках операції ЄС Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – йдеться у дописі.
Зокрема, Берлін викликав китайського посла у зв'язку з цим інцидентом.
Нагадаємо, що Євросоюз запустив військово-морську місію у Червоному морі.