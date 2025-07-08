Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на військовий літак

Німеччина заявила, що загроза персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними

Берлін викликав китайського посла

Китай застосував лазер проти німецького військового літака в Червоному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини.

«Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака в рамках операції ЄС Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – йдеться у дописі.

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Зокрема, Берлін викликав китайського посла у зв'язку з цим інцидентом.

Операція Aspides – це місія Європейського Союзу з морської безпеки, яка офіційно розпочалася у лютому 2024 року. Її проводять у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах для захисту міжнародного судноплавства від атак хуситів – єменського повстанського угруповання, яке підтримує Іран. Головна мета операції – гарантувати свободу мореплавства та захищати торгові судна ЄС і його союзників від нападів, передусім ракетних та дронових, які почастішали наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що Євросоюз запустив військово-морську місію у Червоному морі.