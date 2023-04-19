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Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна
фото з відкритих джерел

Остаточне рішення ще не прийнято, але очікується, що заходи прийняті Єврокомісією щодо українського зерна будуть не такими жорсткими, як зробили це Польща, Угорщина та Словаччина

Єврокомісія готова заборонити імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку з України. Про це повідомила кореспондент Польського радіо Беата Пломецька. 

Це рішення замінить заборону на імпорт, введену Польщею, а також Словаччиною та Угорщиною у відповідь на надмірний імпорт з України.  Це питання має бути обговорено сьогодні на зустрічі віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з представниками Польщі, Угорщини та Словаччини, а також Болгарії, Румунії та України.

У середу ввечері заплановано зустріч віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з представниками Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії, Румунії та України, на якій обговорюватиметься це питання. До них також приєднається єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Зокрема буде перевірено правові підстави, за якими ЄК може приймати такі надзвичайні рішення, без додаткових розслідувань. Очікується, що рамки заборони на імпорт, про яку може прийняти рішення Єврокомісія, будуть вужчими, ніж ті, які Польща запровадила в суботу ввечері.

Поки що це лише одна з пропозицій Єврокомісії, яка призведе до вирішення проблеми надлишкового українського імпорту. Передбачаєть, що односторонні рішення країн будуть замінені діями на рівні ЄС. Заборона стосуватиметься п'яти країн, які повідомили про проблеми – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, Польща та Угорщина на тлі протестів місцевих фермерів заявили наприкінці минулого тижня про призупинення імпорту української сільгосппродукції, яка надходить без мит на загальноєвропейський ринок. У понеділок про зупинення імпорту зерна та інших окремих продуктів з України заявила Словаччина, а напередодні стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість запровадження тимчасової заборони імпорту українського зерна.

Раніше Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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Теги: Єврокомісар Польща Єврокомісія Словаччина імпорт радіо ринок Угорщина Болгарія

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