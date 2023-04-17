Заборона на імпорт зерна: Єврокомісія стала на захист України

Шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт української сільгосппродукції

Єврокомісія назвала дії Польщі та Угорщини неприйнятними

Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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«Нам відомо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України», – йдеться в заяві прессекретаря Єврокомісії, опублікованій агентством Reuters.

«У цьому контексті важливо наголосити, що торговельна політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними... У такі складні часи вкрай важливо координувати й узгоджувати всі рішення в рамках ЄС», – наголошується в заяві.

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Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

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Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.