На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку

Артистку, що першою привезла конкурс до України, не запросили на шоу

Руслану Лижичко, яка стала першою переможницею пісенного конкурсу Євробачення від України, не запросили на цьогорічне шоу. Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив продюсер співачки Олександр Ксенофонтов.

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«Нас не запросили і не спланували. Ми взагалі ніде ніяк в подіях так званого великого Євробачення-2023 не задіяні на сьогоднішній день», – наголосив він.

Продюсер зазначив, що Руслану Лижичко лише зняли в масовці з українською молоддю біля «Золотих воріт» у Києві, і це відео буде продемонстровано на Євробаченні.

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«Це дивно, що Kalush Orchestra, Jamala, Verka Serduchka – усі виконують пісні, для всіх робляться номери, тобто повноцінні перфоманси на сцені великого Євробачення відбуваються, а Руслани нема. Вона тільки в одному місці буде показана з масовкою», – зауважив Ксенофонтов.

За його словами, реального запрошення на Євробачення не було і не розглядалося, бо «якби це був, так званий сюрприз, то з нами провели б перемовини, як мінімум, два-три місяці тому, бо такі речі готуються заздалегідь».

Ксенофонтов вважає малоймовірним, що таке запрошення буде: «На даний час ніяких перемовин щодо участі у гранд-фіналі чи півфіналах Євробачення, тобто на великій сцені Євробачення, не було».

Продюсер наголосив, що з творчої точки зору важко прокоментувати те, що до участі не буде залучено «однієї з яскравих виконавців – Руслану, яка проклала шлях на Євробачення для України».

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«Це дивно і незрозуміло», – додав він.

За його словами, тому, скоріш за все, мотив не творчий: «Але в такому випадку я поняття не маю, які можуть бути там політичні чи навколополітичні чинники. Ми ні в яких партіях не є і в політичній боротьбі участі не беремо. І зараз разом з усіма волонтеримо», – наголосив Ксенофонтов.

Як відомо, днями на сторінці Євробачення у Facebook повідомлялось, що Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль, OTOY, Alyosha та інші українські зірки виступлять на сцені Євробачення-2023. Зірки поділилися своїми враженнями та емоціями від того, що зовсім скоро повернуться на сцену «Євробачення».

У мистецькій агенції «Територія» теж висловили здивування тим, що Руслану Лижичко не запросили до Ліверпуля.

«Серед тих, хто представлятиме Україну, ми не побачили тріумфаторку 2004 року, яка привезла першу перемогу в цьому конкурсі, Руслану», – сказано в повідомленні.

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«Главком» писав, що пам'ятник The Beatles у Британії одягли у вишиванки до Євробачення. Також раніше стало відомо, у скільки обійдеться виступ гурту Tvorchi на Євробаченні. Послуги надаватиме приватна компанія, яка займається організацією концертів та розкруткою українських виконавців. Згідно з договором, створення та доставка декорацій у Ліверпуль коштуватиме майже 766 тисяч грн. Відрядження команди – близько 700 тисяч, костюми – 193 тисячі, концертна графіка – майже 194 тисячі, фото і відео супровід – 128 тисяч, спецефекти для виступу – 128 тисяч. Оскільки Україна перемогла на «Євробаченні 2023», Tvorchi вийдуть на сцену в Ліверпулі лише один раз, минаючи півфінали.

До слова, гурт витратить на «Євробачення» найбільшу суму за останні три роки. Участь гурту Go-A разом із створенням кліпу у 2021 році обійшлася в 576 тисяч гривень. А переможці конкурсу минулого року Kalush Orchestra витратили на все 1.7 млн.