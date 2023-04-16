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Угорщина призупиняє імпорт сільгосппродукції з України: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Угорщина призупиняє імпорт сільгосппродукції з України: деталі
Таке обмеження в країні діяттиме до 30 червня 2023-го року
фото з відкритих джерел

Таке рішення пояснюють великими збитками місцевих фермерів

Уряд Угорщини ухвалив рішення про тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Таке обмеження в країні діяттиме до 30 червня 2023-го року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини із посиланням на очільника відомства Іштвана Надя. 

«Уряд налаштований представляти інтереси угорської фермерської спільноти, тому, за відсутності суттєвих заходів ЄС, він тимчасово заборонить імпорт українських зерна та насіння олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів», – заявив міністр. 

За його словами, продовження імпорту перелічених українських агропродуктів може завдати великих збитків для місцевих фермерів. 

До слова, уряд Польщі ухвалив тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідну постанову підписав у суботу, 15 квітня, міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

Ще раніше, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Теги: експорт імпорт Угорщина зерно Україна

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