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Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки
Експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав $652 млн
фото ілюстративне

Про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина

Україна матиме значні втрати через ембарго на експорт своєї сільгосппродукції до сусідніх країн ЄС. Ці втрати значно посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«На ці дві країни (Угорщина, Польща, – «Главком»), які увели тимчасове ембарго на увезення широкого спектру української продукції, припадало 14% всього аграрного експорту у першому кварталі 2023 року (в т.ч. 12% по зерновим і олії)», – повідомив він.

Гетьманцев зазначив, що втрати в експорті будуть більшими у випадку приєднання до заборони інших прикордонних країн, насамперед Румунії, яка за підсумками 2022 року стала другою країною після Польщі за вартістю українського експорту аграрної продукції, в тому числі країною №1 за обсягами експорту зернових.

«Зокрема за підсумками минулого року, експорт зернових в Румунію збільшився майже в 700 разів, а сама країна імпортувала 1/7 всього експортованого нами збіжжя», – додав він.

За його словами, про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина. Також спільного листа керівництву Євросоюзу підписували також Румунія та Болгарія.

За даними Державної митної служби, експорт сільськогосподарської продукції (до усіх країн світу) у І кварталі 2023 року склав $6,75 млрд, у тому числі зернові і зернобобові, насіння, борошно (групи 10-12) – $4,05 млрд, олія, жири, маргарин (група 15) – $1,47 млрд.

Експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав $652 млн, в тому числі по групам 10-12,15 – $423 млн, до Угорщини – $268 млн і $225 млн відповідно.

У першому кварталі 2023 року на чотири прикордонні країни (Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину) припадало 28% всього українського аграрного експорту, в тому числі 27% – по зерну і олії.

Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.

Теги: зерно аграрії Данило Гетманцев експорт

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