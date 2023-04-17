Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки

Експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав $652 млн

Про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина

Україна матиме значні втрати через ембарго на експорт своєї сільгосппродукції до сусідніх країн ЄС. Ці втрати значно посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«На ці дві країни (Угорщина, Польща, – «Главком»), які увели тимчасове ембарго на увезення широкого спектру української продукції, припадало 14% всього аграрного експорту у першому кварталі 2023 року (в т.ч. 12% по зерновим і олії)», – повідомив він.

Гетьманцев зазначив, що втрати в експорті будуть більшими у випадку приєднання до заборони інших прикордонних країн, насамперед Румунії, яка за підсумками 2022 року стала другою країною після Польщі за вартістю українського експорту аграрної продукції, в тому числі країною №1 за обсягами експорту зернових.

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«Зокрема за підсумками минулого року, експорт зернових в Румунію збільшився майже в 700 разів, а сама країна імпортувала 1/7 всього експортованого нами збіжжя», – додав він.

За його словами, про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина. Також спільного листа керівництву Євросоюзу підписували також Румунія та Болгарія.

За даними Державної митної служби, експорт сільськогосподарської продукції (до усіх країн світу) у І кварталі 2023 року склав $6,75 млрд, у тому числі зернові і зернобобові, насіння, борошно (групи 10-12) – $4,05 млрд, олія, жири, маргарин (група 15) – $1,47 млрд.

Експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав $652 млн, в тому числі по групам 10-12,15 – $423 млн, до Угорщини – $268 млн і $225 млн відповідно.

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У першому кварталі 2023 року на чотири прикордонні країни (Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину) припадало 28% всього українського аграрного експорту, в тому числі 27% – по зерну і олії.

Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

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Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.