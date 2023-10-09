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Сотні людей стали жертвами бойовиків ХАМАС на фестивалі. Моторошні подробиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сотні людей стали жертвами бойовиків ХАМАС на фестивалі. Моторошні подробиці
фото з відкритих джерел

На місці проведення фестивалю, на який напали бойовики ХАМАС, знайшли щонайменше 260 тіл загиблих

Бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що на фестиваль приїхало близько 3000 людей. Згідно з кадрами в соцмережах та розповідями очевидців, ХАМАС з'явився несподівано і почав розстрілювати відвідувачів, а також брати їх у заручники. Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

«Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Озброєні люди увійшли всередину і відкрили вогонь в усіх напрямках. Півсотні терористів, одягнені у військову форму, прибули на мікроавтобусах», – розповіла вона ізраїльському каналу 12.

За її словами, учасники фестивалю намагалися втекти – люди бігли пустелею і сідали у свої автівки, щоб виїхати, але там були джипи з бойовиками, які відкрили вогонь по автівках.

«Вони стріляли автоматними чергами, тоді всі зупинили свої машини й побігли. Я заховалася у дереві, а вони просто почали хаотично стріляти по людях. Я бачила розкидані тіла поранених».

Майданчик фестивалю – з трьома сценами, зоною для наметів, баром та фудкортом – розташовувався в пустелі Негев біля кібуци Реїм. Це неподалік від сектору Газа, звідки на світанку 7 жовтня ХАМАС переправився, щоб розпочати атаку. Члени угруповання проникли в міста і села, взявши в заручники десятки людей.

Відвідувач фестивалю Адам Барель розповів газеті Haaretz, що всі знали, що у цьому районі є ймовірність ракетного обстрілу, але стрілянина стала шоком.

Як і багато інших, він намагався втекти на своїй машині, але по них відкрили вогонь, тому кинув авто і побіг.

Серед зниклих безвісти – 26-річний британець Джейк Марлоу, який працював охоронцем на музичному заході, та німецька туристка Шані Лук, мати якої вважає, що її викрали.

Ще одну жінку, 25-річну Ноа Аргамані, взяли в заручники на фестивалі, заявила її сім'ї та друзі.

Друг Ноа, Аміт Парпара, розповів ВВС, що переписувався з нею, доки вона ховалася.

«Близько 8:30 я отримав від неї останнє повідомлення», – сказав він. Пізніше Аміт побачила у соціальних мережах відео, на якому видно, як її беруть у полон.

Китай офіційно заявив, що їхню громадянку також взяли у полон на фестивалі.

Батьки 23-річного Херша Гольберг-Поліна також шукають сина, який там був після святкування дня народження. Вони повідомили газеті the Jerusalem Post, що отримали від нього два короткі повідомлення в суботу вранці: «Я люблю вас» та «Мені дуже шкода».

Зазначимо, за останніми даними місцевих ЗМІ, від початку нападу на Ізраїль загинуло щонайменше 700 ізраїльтян.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів. Повідомляється, що Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС.

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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