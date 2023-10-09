Сотні людей стали жертвами бойовиків ХАМАС на фестивалі. Моторошні подробиці

На місці проведення фестивалю, на який напали бойовики ХАМАС, знайшли щонайменше 260 тіл загиблих

Бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Про це повідомляє ВВС.

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Повідомляється, що на фестиваль приїхало близько 3000 людей. Згідно з кадрами в соцмережах та розповідями очевидців, ХАМАС з'явився несподівано і почав розстрілювати відвідувачів, а також брати їх у заручники. Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

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«Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Озброєні люди увійшли всередину і відкрили вогонь в усіх напрямках. Півсотні терористів, одягнені у військову форму, прибули на мікроавтобусах», – розповіла вона ізраїльському каналу 12.

Thousands of Israeli settlers are running away from their illegal settlements right now..#AqsaTorrent #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/622KKALhhX — Muslim Imran 🇵🇸 مسلم عمران (@muslimbinimran) October 7, 2023

За її словами, учасники фестивалю намагалися втекти – люди бігли пустелею і сідали у свої автівки, щоб виїхати, але там були джипи з бойовиками, які відкрили вогонь по автівках.

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«Вони стріляли автоматними чергами, тоді всі зупинили свої машини й побігли. Я заховалася у дереві, а вони просто почали хаотично стріляти по людях. Я бачила розкидані тіла поранених».

Майданчик фестивалю – з трьома сценами, зоною для наметів, баром та фудкортом – розташовувався в пустелі Негев біля кібуци Реїм. Це неподалік від сектору Газа, звідки на світанку 7 жовтня ХАМАС переправився, щоб розпочати атаку. Члени угруповання проникли в міста і села, взявши в заручники десятки людей.

Відвідувач фестивалю Адам Барель розповів газеті Haaretz, що всі знали, що у цьому районі є ймовірність ракетного обстрілу, але стрілянина стала шоком.

Як і багато інших, він намагався втекти на своїй машині, але по них відкрили вогонь, тому кинув авто і побіг.

Серед зниклих безвісти – 26-річний британець Джейк Марлоу, який працював охоронцем на музичному заході, та німецька туристка Шані Лук, мати якої вважає, що її викрали.

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Ще одну жінку, 25-річну Ноа Аргамані, взяли в заручники на фестивалі, заявила її сім'ї та друзі.

Друг Ноа, Аміт Парпара, розповів ВВС, що переписувався з нею, доки вона ховалася.

«Близько 8:30 я отримав від неї останнє повідомлення», – сказав він. Пізніше Аміт побачила у соціальних мережах відео, на якому видно, як її беруть у полон.

Китай офіційно заявив, що їхню громадянку також взяли у полон на фестивалі.

Батьки 23-річного Херша Гольберг-Поліна також шукають сина, який там був після святкування дня народження. Вони повідомили газеті the Jerusalem Post, що отримали від нього два короткі повідомлення в суботу вранці: «Я люблю вас» та «Мені дуже шкода».

Зазначимо, за останніми даними місцевих ЗМІ, від початку нападу на Ізраїль загинуло щонайменше 700 ізраїльтян.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів. Повідомляється, що Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС.