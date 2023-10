Сотні людей стали жертвами бойовиків ХАМАС на фестивалі. Моторошні подробиці

Бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що на фестиваль приїхало близько 3000 людей. Згідно з кадрами в соцмережах та розповідями очевидців, ХАМАС з'явився несподівано і почав розстрілювати відвідувачів, а також брати їх у заручники. Одна з учасників на ім'я Ортель розповіла, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім пролунали постріли.

«Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Озброєні люди увійшли всередину і відкрили вогонь в усіх напрямках. Півсотні терористів, одягнені у військову форму, прибули на мікроавтобусах», – розповіла вона ізраїльському каналу 12.

