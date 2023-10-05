Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європарламент підтримав створення Українського фонду на чотири роки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Європарламент підтримав створення Українського фонду на чотири роки
фото з відкритих джерел

Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з російською агресією, для відбудови України

Сьогодні, 5 жовтня, Комітети з питань закордонних справ і бюджету Європейського парламенту підтримали створення спеціального Українського фонду у сумі 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Як зазначається, під час голосування у четвер депутати Європарламенту вдосконалили та схвалили пропозицію щодо створення з 2024 року фонду у розмірі 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

«Комітети з питань бюджету та закордонних справ 86 голосами «за», 6 «проти» та два «утрималися» ухвалили свою позицію щодо запропонованого Фонду для України – значного пакета допомоги на 2024-2027 роки, посилення демократичної підзвітності Фонду, заохочення багатопартійної демократії та приведення України у відповідність до вимог для вступу до ЄС», – йдеться у повідомленні.

Далі доповідь буде винесено на голосування на пленарній сесії Європейського парламенту, яка відбудеться з 16 по 19 жовтня.

Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з російською агресією, для відбудови України. Євродепутати посилили положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів та порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні. Компанії, що перебувають під олігархічним впливом, не повинні мати права на отримання фінансування, додали депутати Європарламенту.

Комітети внесли зміни до пропозиції, щоб зробити Фонд більш прозорим, створивши вебпортал про фінансові операції, надані Україні, та їхні цілі, а також про «проміжні результати», які країна має досягти, щоб отримати допомогу.

Нагадаємо, 3 жовтня, Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, який містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро. 

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у першому читанні більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення.

Теги: Європарламент фінансування парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
Вчора, 09:05
Сенатори запевняють, що буде зроблено все можливе, щоб забезпечити безперервну допомогу Україні
Сенат США не відмовляється від допомоги Україні
1 жовтня, 01:45
Міноборони Болгарії пояснило, як РФ блокує українське зерно у Чорному морі
Міноборони Болгарії пояснило, як РФ блокує українське зерно у Чорному морі
29 вересня, 23:41
Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України
29 вересня, 02:50
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
28 вересня, 11:26
Естонія вирішила продовжити можливість перебування біженців у країні
Тимчасовий захист для українців. Естонія повідомила хорошу новину
27 вересня, 14:46
Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
Зброя Кремля, що ефективно діє поза лінію фронту
26 вересня, 14:46
Фіняндія хоче убезпечити себе від зарази з боку Росії
Фінляндія розкидає на кордоні з Росією вакцину від сказу
8 вересня, 16:40
Сучасні технології – вкрай важливий елемент для економіки
Умова, за якої ми виграємо «дронову війну»
7 вересня, 19:17

Економіка

Європарламент підтримав створення Українського фонду на чотири роки
Європарламент підтримав створення Українського фонду на чотири роки
Криза по-турецьки: готелі крадуть одне у одного цінний ресурс
Криза по-турецьки: готелі крадуть одне у одного цінний ресурс
Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України
Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
Литва відкрила коридор для українського зерна
Литва відкрила коридор для українського зерна
Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України
Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
7691
У двох містах України пролунали вибухи
4575
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4391
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)
3464
Безстрокова мобілізація. В країні наростає напруга
3048
Іспанія запросила Зеленського на саміт Євросоюзу, але отримала відмову

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту