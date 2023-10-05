Європарламент підтримав створення Українського фонду на чотири роки

Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з російською агресією, для відбудови України

Сьогодні, 5 жовтня, Комітети з питань закордонних справ і бюджету Європейського парламенту підтримали створення спеціального Українського фонду у сумі 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Як зазначається, під час голосування у четвер депутати Європарламенту вдосконалили та схвалили пропозицію щодо створення з 2024 року фонду у розмірі 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

«Комітети з питань бюджету та закордонних справ 86 голосами «за», 6 «проти» та два «утрималися» ухвалили свою позицію щодо запропонованого Фонду для України – значного пакета допомоги на 2024-2027 роки, посилення демократичної підзвітності Фонду, заохочення багатопартійної демократії та приведення України у відповідність до вимог для вступу до ЄС», – йдеться у повідомленні.

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Далі доповідь буде винесено на голосування на пленарній сесії Європейського парламенту, яка відбудеться з 16 по 19 жовтня.

Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, які безпосередньо пов'язані з російською агресією, для відбудови України. Євродепутати посилили положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів та порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні. Компанії, що перебувають під олігархічним впливом, не повинні мати права на отримання фінансування, додали депутати Європарламенту.

Комітети внесли зміни до пропозиції, щоб зробити Фонд більш прозорим, створивши вебпортал про фінансові операції, надані Україні, та їхні цілі, а також про «проміжні результати», які країна має досягти, щоб отримати допомогу.

Нагадаємо, 3 жовтня, Європарламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, який містить положення про утворення спеціального Українського фонду у 50 млрд євро.

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Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у першому читанні більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення.