Повітряна тривога, пожежа в Іспанії: головне за ніч

Вночі 2 жовтня у Києві було оголошено повітряну тривогу

Сьогодні вночі в низці областей України лунала повітряна тривога. В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі. У Москві росіянин говорив українською, тому його звинуватили в дрібному хуліганстві. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Повітряна тривога

У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській областях.

Повітряну тривогу було оголошено й в Києві. Про ракетну небезпеку повідомили на Кіровоградщині.

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В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин.

Пожежа в Іспанії

У неділю стало відомо про пожежу в нічному клубі. Пожежа виникла в клубі Fonda Milagros, а потім розповсюдилася на два прилеглі. Причини загоряння ще з'ясовують.

За даними екстрених служб Іспанії, кількість загиблих, яка постійно зростала протягом дня, становить 13 осіб.

Є 16 осіб, які розшукуються їхніми родичами, проте знайдено 13 тіл, три з яких вже ідентифіковані.

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Республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування

Президент США Джо Байден попередив, що консервативні повстанці «знову повернуться», щоб спробувати зірвати наступну угоду про фінансування уряду після того, як Конгрес проголосував за ухвалення проміжного законопроєкту, щоб уникнути шатдауну.

«Останні кілька днів і тижнів республіканці MAGA намагалися відійти від цієї угоди», – зазначив Байден у неділю на прес-конференції в Білому домі.

Президент США додав, що ці спроби республіканців зірвати угоду вдалося зупинити, але він переконаний, що таке повториться знову.

У Москві чоловіка оштрафували за українську мову

У Росії співробітника охорони спіймали на телефонній розмові українською мовою.

Командир роти протидії безпілотникам почув, як співробітник на бойовому посту розмовляє іноземною мовою. Прислухавшись, чоловік упізнав українську й вирішив поскаржитися в поліцію.

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Слідство вийшло на 24-річного Владислава із Дідівська. Його звинуватили в дрібному хуліганстві. Росіянину загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Обвал даху в Мексиці

У Мексиці під час служби в церкві впав дах. Під завалами перебувають люди.

Місцева влада підтвердила смерть трьох людей: двох дорослих і дитини. Проте жертв може бути більше. Ще двох жінок доправили до лікарні.

Дах впав під час обряду хрещення. Серед тих, хто потрапив під завали, є кілька дітей.

Причини обвалення невідомі, їх встановлюють.